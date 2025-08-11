Befagytak az egyeztetések a kormánnyal a főváros szerint

Ha nem lesz megállapodás a kormánnyal a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről, akkor nem lesz költségvetése Budapestnek 2026-ra – mondta a Népszavának a kormány és a főváros közötti, befagyni látszó egyeztetésekről a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Kiss Ambrus a helyzetet úgy írta le a lap kérdésére, hogy az üres kasszára, pontosabban az 50 milliárdot meghaladó évkezdő adósságra és a Fővárosi Önkormányzat feje felett lebegő 97 milliárdos szolidaritási hozzájárulásra felelősen szerinte nem lehet költségvetést készíteni.

Azt is mondta, bár a kormány azt állítja, hogy nem érdeke bedönteni Budapestet, és kész segíteni, ha kell, illetve a fővárosi önkormányzat helyzetét tartósan rendezni kell, mégse történik semmilyen előrelépés az ügyben. Hozzátette: lassan halad a kormányzati átvilágítás is az Állami Számvevőszék korábbi elnökének, Domokos Lászlónak a vezetésével.

Több mint egy hónapja elakadtak a főváros és a kormány közötti tárgyalások A kormány Tusványoson, a főváros szabadságon: már senkinek sem olyan sietős a fővárosi csődhelyzet elkerülése.

Kiss Ambrus beszámolt a Népszavának arról is, hogy a korábbi ígéret szerint a kabinet július közepén tárgyalta volna a megoldási javaslatot, ám végül nem került napirendre a téma. A városvezetés legalábbis nem kapott sem formális, sem informális jelzést erről. A főigazgató megismételte előrejelzését:

a kormánnyal a megállapodást a nyár végéig tető alá kellene hozni a csődhelyzet elkerülése érdekében”.

(Nyitóképünkön Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus. Fotó: MTI / Bruzák Noémi)