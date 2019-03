Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszintes, többszobás Szeréna úti villát az elhunyt Andy Vajna egyik cége bérli a Docler-csoporttól.","shortLead":"A kétszintes, többszobás Szeréna úti villát az elhunyt Andy Vajna egyik cége bérli a Docler-csoporttól.","id":"20190320_Maradhat_a_budai_villaban_Vajna_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7589eb6e-73ac-4971-8bf5-3e2437859254","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Maradhat_a_budai_villaban_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 20. 16:43","title":"Maradhat a budai villában Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német Wepa cég 3,5 millió vécépapír-gurigát és konyhai papírtörlőt halmozott fel az Egyesült Királyságban, hogy megelőzze a készlethiányt.","shortLead":"A német Wepa cég 3,5 millió vécépapír-gurigát és konyhai papírtörlőt halmozott fel az Egyesült Királyságban...","id":"20190321_Vecepapirt_halmozott_fel_egy_nemet_beszallito_hatha_kifogynak_a_britek_a_Brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79a4e5b-1332-41f9-9af6-6d43681e22f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Vecepapirt_halmozott_fel_egy_nemet_beszallito_hatha_kifogynak_a_britek_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. március. 21. 17:44","title":"Vécépapírt halmozott fel egy német beszállító, hátha kifogynak a britek a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nurejev Nemzetközi Balettverseny idejére Budapest lesz a balett fővárosa.



","shortLead":"A Nurejev Nemzetközi Balettverseny idejére Budapest lesz a balett fővárosa.



","id":"20190321_Budapestre_jonnek_a_vilag_leghiresebb_baletttancosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da3707-d0bc-46c1-85c0-d865eacfbb18","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Budapestre_jonnek_a_vilag_leghiresebb_baletttancosai","timestamp":"2019. március. 21. 10:05","title":"Budapestre jönnek a világ leghíresebb balett-táncosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet egy nappal a bejegyzése után talált meg az MSZP egy 35 milliós megbízással. Annyira mondjuk nem kellett keresnie: az ügyvezetője régi MSZP-s háttérember, a tulajdonosa pedig a szocialisták egyik alapítványa. ","shortLead":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet...","id":"20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79b696-1a16-4293-b1ce-46424a99378f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 21. 15:54","title":"Egy napja bejegyzett, MSZP-s tulajdonú kft.-től rendelt 35 millióért elemzéseket az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz hozzányúlni az önkéntes pénztárak rendszeréhez. De hogyan? Erre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz...","id":"20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5084a9e9-553f-48f3-ad34-129b27c64d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","timestamp":"2019. március. 21. 14:02","title":"Jó ötlet, ha az MNB ötletel a nyugdíjrendszer átalakításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","shortLead":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","id":"20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8f5ff9-826d-4e94-b6bd-a63593a83e37","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","timestamp":"2019. március. 22. 07:01","title":"Weber: Nem tudom befolyásolni, hogy ki hogyan kommunikálja a döntésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","shortLead":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","id":"20190321_lopott_auto_5_os_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec2197-2841-4b24-9929-fc03f3ebb72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_lopott_auto_5_os_BMW","timestamp":"2019. március. 21. 10:39","title":"Koszovóba tartott ez a majdnem vadonatúj, de lopott 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy robbantanak.","shortLead":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy...","id":"20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408fe98d-1d90-488b-b98d-1b868f23c5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","timestamp":"2019. március. 21. 10:33","title":"Merész manőver: robbantásra készülnek a japánok a száguldó aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]