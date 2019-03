Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén is marad a jó idő, hétfőn érkezik csak hidegfront. ","shortLead":"A hétvégén is marad a jó idő, hétfőn érkezik csak hidegfront. ","id":"20190322_Evszaknyit_is_valtozik_most_egy_nap_alatt_a_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50fca29-3de0-4a4e-b477-aa053d4810dc","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Evszaknyit_is_valtozik_most_egy_nap_alatt_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 22. 12:02","title":"Évszaknyit is változik most egy nap alatt a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van ellenszere.","shortLead":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van...","id":"201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410fa91-588a-42f9-a8f2-02ad3acf8e02","keywords":null,"link":"/itthon/201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","timestamp":"2019. március. 23. 08:30","title":"A demográfusokat is megdöbbentették az új hazai csecsemőhalálozási adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Macbookot, egy Iphone-t és egy Ipadet is találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettesénél, akit tavaly tartóztattak le.

","shortLead":"Egy Macbookot, egy Iphone-t és egy Ipadet is találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi...","id":"20190323_Szinte_csak_Apple_termekeket_hasznalt_a_Huawei_alapitojanak_letartoztatott_lanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76bc8a9-3dbd-49be-9b81-0644aca4e49a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_Szinte_csak_Apple_termekeket_hasznalt_a_Huawei_alapitojanak_letartoztatott_lanya","timestamp":"2019. március. 23. 12:28","title":"Szinte csak Apple termékeket használt a Huawei alapítójának letartóztatott lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8520401-c82d-47fb-b805-7f6ff5dee382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hangyakolónia által inspirált, orvosi célokat szolgáló robotrendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","shortLead":"Egy hangyakolónia által inspirált, orvosi célokat szolgáló robotrendszert fejlesztettek ki kínai kutatók.","id":"20190321_Hangyarobothadsereget_fejlesztettek_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8520401-c82d-47fb-b805-7f6ff5dee382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1caca14-387f-4543-8ed6-dacaaf980e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_Hangyarobothadsereget_fejlesztettek_Kinaban","timestamp":"2019. március. 21. 20:23","title":"Videó: A testünkben mászkáló hangyarobotokat fejlesztettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat a kezdőcsapaton ahhoz képest, ahogy a szlovákok vendégeként küldte pályára a magyar labdarúgó-válogatottat. Egy edzést kihagytak regenerálódás céljából. Rossi bátor és agresszív játékot vár a csapattól.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat...","id":"20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37730610-9188-4bb1-a540-b10f8fd379f9","keywords":null,"link":"/sport/20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","timestamp":"2019. március. 23. 15:25","title":"Rossi elárulta, hogyan küldi pályára a válogatottat Horvátország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között \"fogható\" a Stadián.","shortLead":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között...","id":"20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fae65f5-b572-4db5-92f2-85c6b04a25dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"Az új Doom lesz az első játék a Google csodarendszerén, amivel hadat üzentek a konzoloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]