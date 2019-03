Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdae75cf-9c21-40dc-8f3c-27651d147ee0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Baráti mankók nélkül elveszett lenne hivatása szubjektív világában Zsigmond Emőke.","shortLead":"Baráti mankók nélkül elveszett lenne hivatása szubjektív világában Zsigmond Emőke.","id":"20190328_Zsigmond_Emoke_szinesz_Az_uvegbura_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdae75cf-9c21-40dc-8f3c-27651d147ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab59e5bf-e41c-445f-a3b1-a0941f40e06c","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Zsigmond_Emoke_szinesz_Az_uvegbura_interju","timestamp":"2019. március. 28. 13:49","title":"Belenézek a nézők szemébe, és tudom, ormótlan hazugságot kell magabiztosan állítanom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0fe1d0-799e-4317-b869-45e1d9dd0d27","c_author":"Kabos Eszter - Sándor András","category":"tudomany","description":"Miért elkerülhetetlen, hogy mind az EU, mind Magyarország enyhítsen a jelenlegi törvényi szabályozásokon? – teszik fel a kérdést a Beszélgetések a jövőről esszépályázatán nyertes kutatók.","shortLead":"Miért elkerülhetetlen, hogy mind az EU, mind Magyarország enyhítsen a jelenlegi törvényi szabályozásokon? – teszik fel...","id":"20190327_Gentechnologia__palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0fe1d0-799e-4317-b869-45e1d9dd0d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff5b1b-b5a7-4e45-9af0-77193639ca7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_Gentechnologia__palyazat","timestamp":"2019. március. 27. 15:00","title":"Meddig félünk még a géntechnológiától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti éremosztást is.","shortLead":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti...","id":"20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1364ad-d7eb-4917-a4bf-8ded201c86a6","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Rogán Cecília érmeket oszthatott a debreceni úszóbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ba0eb8-5952-477f-a3bc-92906c242d83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki napja.\r

","shortLead":"Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki...","id":"20190328_uszo_ob_debrecen_hosszu_katinka_kesely_ajna_kapas_boglarka_milak_kristof_cseh_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58ba0eb8-5952-477f-a3bc-92906c242d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1690b77-af52-4f30-9fd9-c4ddbe0074cd","keywords":null,"link":"/sport/20190328_uszo_ob_debrecen_hosszu_katinka_kesely_ajna_kapas_boglarka_milak_kristof_cseh_laszlo","timestamp":"2019. március. 28. 22:36","title":"Hosszú Katinka felemás napot zárt, Cseh László visszatért régi szerelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc1ebe1-5e47-472d-a32f-d8120fc5be4b","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201913_felnottkent_ehezni_fogunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cc1ebe1-5e47-472d-a32f-d8120fc5be4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44157a-c87b-49d9-b7a7-1506590aa6f6","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.13/201913_felnottkent_ehezni_fogunk","timestamp":"2019. március. 27. 00:00","title":"„Felnőttként éhezni fogunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47f683-66db-4e28-ba79-c679eaf80931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox Lockbox iPhone-okra és iPadekre már jó ideje elérhető volt, most viszont az androidos verzió is megérkezett.","shortLead":"A Firefox Lockbox iPhone-okra és iPadekre már jó ideje elérhető volt, most viszont az androidos verzió is megérkezett.","id":"20190327_mozilla_firefox_lockbox_jelszokezelo_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af47f683-66db-4e28-ba79-c679eaf80931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38bd268-7b0d-412e-82c3-f7aea616f7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_mozilla_firefox_lockbox_jelszokezelo_android","timestamp":"2019. március. 27. 17:03","title":"Firefoxot használ a gépén? Végre a mobiljára is kijött a jelszókezelő, ami egyszerűbbé teszi az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra is különbséget tesznek köztük. Például azzal, hogy javarészt női hangú digitális asszisztenst működtetnek.","shortLead":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra...","id":"20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0657ee-2987-4eb6-8168-f4b3afe9aefa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","timestamp":"2019. március. 27. 15:03","title":"Érdekes elmélet: ezért van női hangjuk a telefonoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul úgy esett ki Bautista Agut ellen, hogy az első szettet 6-1-re megnyerte. Válságban a világelső?\r

\r

","shortLead":"Ráadásul úgy esett ki Bautista Agut ellen, hogy az első szettet 6-1-re megnyerte. Válságban a világelső?\r

\r

","id":"20190327_Megint_hamar_kiesett_Novak_Djokovic_ezuttal_Miamiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e61e70-0a56-4aa5-842d-3c4e02395904","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Megint_hamar_kiesett_Novak_Djokovic_ezuttal_Miamiban","timestamp":"2019. március. 27. 09:33","title":"Megint hamar kiesett Novak Djokovic, ezúttal Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]