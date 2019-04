Hétfőn délelőtt volt egy karambol a XI. kerületben, a Karolina út és a Bocskai út kereszteződésében. Mint a Ripost írja, a baleset egyik résztvevője Fenyő Iván volt. A baleset ugyanakkor a színész elmondása szerint nem az ő figyelmetlensége miatt történt.

„Balra kanyarodtam a kereszteződésben, amikor nekem koccant egy másik autó. Szerencsére nem sérült meg senki, és az autók is tovább tudtak menni. Tanúm is volt, aki látta, és rendőrt is hívtam, pont azért, hogy tiszta és igazolható legyen a helyzet, hogy egyértelműen a másik sofőré a felelősség. Minden jól sikerült, mert mind a sofőr elismerte vétkességét, és hogy hibázott, mind a rendőrök igazolták a helyzetet. Megértem, előfordul az ilyen, mindenki tanul belőle. Figyelmesebben kell vezetnie mindenkinek. Hálásak lehetünk, hogy így alakult” – mondta a lapnak Fenyő Iván.