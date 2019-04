Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c829469-358d-46b5-84e9-052fe84169bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiíráson egyetlen cég indult.","shortLead":"A kiíráson egyetlen cég indult.","id":"20190402_65_milliot_koltott_a_kulugy_autokra_hogy_legyen_mivel_furikazni_a_kormanyvaro_es_a_repulogepek_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c829469-358d-46b5-84e9-052fe84169bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813111f-ee5f-4cf6-8eed-fa21fe7de377","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_65_milliot_koltott_a_kulugy_autokra_hogy_legyen_mivel_furikazni_a_kormanyvaro_es_a_repulogepek_kozott","timestamp":"2019. április. 02. 10:52","title":"65 milliót költött a külügy autókra, hogy legyen mivel furikázni a kormányváró és a repülőgépek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre valószínűbbé vált az elmúlt napokban az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója szerint, hogy megállapodás nélkül szűnik meg a brit európai uniós tagság. Michel Barnier ugyanakkor azt is mondta, még mindig van remény ennek elkerülésére.","shortLead":"Egyre valószínűbbé vált az elmúlt napokban az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója szerint, hogy megállapodás...","id":"20190402_megallapodas_nelkuli_brexit_michel_barnier_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc7027d-3bf0-4605-b087-5dad3cf783e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_megallapodas_nelkuli_brexit_michel_barnier_egyesult_kiralysag","timestamp":"2019. április. 02. 11:12","title":"Már a főtárgyaló is no deal Brexitet tart valószínűnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban április 1-jével - tette közzé a hitelintézet hétfőn, a Facebook-oldalán.","shortLead":"Megszűnt a készpénz-átutalási megbízások (úgynevezett sárga csekkek) befizetési lehetősége az OTP Bank fiókjaiban...","id":"20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05b079-902d-496d-8a89-505889176ba1","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_OTP_megszuntette_a_sargacsekkbefizetesi_lehetoseget_a_fiokjaiban","timestamp":"2019. április. 01. 18:42","title":"Az OTP megszüntette a sárgacsekk-befizetési lehetőséget a fiókjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn. ","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20190402_ebolajarvany_kongo_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220015df-8436-4d32-9958-1f2760038140","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_ebolajarvany_kongo_who","timestamp":"2019. április. 02. 06:05","title":"Megdöbbentően gyorsan kezdett terjedni az ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","shortLead":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","id":"20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7765d6f1-29a5-491c-83bd-769b8622cb86","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","timestamp":"2019. április. 01. 15:25","title":"Áprilisban elmarad a Titanic, de a fesztivál nem süllyed el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények áramellátásában.","shortLead":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények...","id":"20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e97ca-00c9-4e2d-bdfd-c4e40528c71f","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","timestamp":"2019. április. 02. 18:32","title":"Brexit-pártiak készültek szabotázsra a brit vasút ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék is egyetértett azzal, hogy M. Richárd ne kerüljön letartóztatásba. ","id":"20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42895383-2930-4ab9-8d51-b918e2d626eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Szabadon_maradhat_M_Richard","timestamp":"2019. április. 02. 17:59","title":"Szabadon maradhat M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet elnöke szerint többet veszítenének vele a munkavállalók, mint amennyit nyernének. ","shortLead":"A szakszervezet elnöke szerint többet veszítenének vele a munkavállalók, mint amennyit nyernének. ","id":"20190402_Nem_lesz_sztrajk_a_BKVnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baa6961-804c-468e-afe6-9ac2da43eef9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Nem_lesz_sztrajk_a_BKVnal","timestamp":"2019. április. 02. 15:29","title":"Nem lesz sztrájk a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]