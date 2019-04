Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési célzattal.\r

\r

","shortLead":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési...","id":"20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0beb08a-feac-4053-842c-745e870f23e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","timestamp":"2019. április. 08. 09:21","title":"Saját, 11 éves lányát bántalmazta szexuálisan három éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a többi közlekedő figyelmén múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","shortLead":"Csak a többi közlekedő figyelmén múlt, hogy nem lett nagyobb baj.","id":"20190407_Ilyen_az_autos_akit_egyaltalan_nem_erdekelnek_a_szabalyok__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba02cab-18a9-4650-a198-ab9eae409d8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Ilyen_az_autos_akit_egyaltalan_nem_erdekelnek_a_szabalyok__video","timestamp":"2019. április. 07. 21:06","title":"Ilyen az autós, akit egyáltalán nem érdekelnek a szabályok - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5938d-e935-4d18-a2b6-e3238c9b8b3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez az osztrák és a szlovén autópálya-kezelő társaságokkal kötött megállapodást a Magyar Közút. ","shortLead":"Ehhez az osztrák és a szlovén autópálya-kezelő társaságokkal kötött megállapodást a Magyar Közút. ","id":"20190408_A_Magyar_Kozut_is_megkezdte_a_felkeszulest_az_onvezeto_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a5938d-e935-4d18-a2b6-e3238c9b8b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2294a87-b56f-48a5-b78a-e6bea2227cb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_A_Magyar_Kozut_is_megkezdte_a_felkeszulest_az_onvezeto_autokra","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"A Magyar Közút is megkezdte a felkészülést az önvezető autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt vevő húsztagú testületből távozók kritikájára. A tudós testület egyik tagja szerint pedig szokatlan, hogy a politika megjelenik a tudományos vitákban.","shortLead":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt...","id":"20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a09fe26-813b-4fca-b025-70d223b657e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","timestamp":"2019. április. 09. 09:05","title":"Reagált a szegedi lézerközpont a kutatók lemondására: nem szakmai okok miatt távoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","shortLead":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","id":"20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923faba-ffbf-43c0-b351-ecddb91d0514","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","timestamp":"2019. április. 09. 07:41","title":"Mészáros Lőrinc cége vette meg Csányiék golfklubját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is, az ott van, ahol a part szakad.","shortLead":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is...","id":"201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09d0d0-9d8e-4cde-90fb-da431b30e5ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","timestamp":"2019. április. 07. 14:00","title":"Mostantól ne csak azt figyeljük, mit tesz Matolcsy, hanem azt is, mit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d612291-4a5f-4c55-8907-bce4073ce1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Fellazadt_egy_auto_Kalinyingradban_es_tamadast_intezett_egy_epulet_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 09:56","title":"Fellázadt egy autó Kalinyingrádban, és támadást intézett egy épület ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégedetlen volt a migránskérdéssel kapcsolatos intézkedésekkel. ","shortLead":"Elégedetlen volt a migránskérdéssel kapcsolatos intézkedésekkel. ","id":"20190408_Trump_varatlanul_kirugta_belbiztonsagi_miniszteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc512b5-6370-4a38-bfa4-9d603226083b","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_varatlanul_kirugta_belbiztonsagi_miniszteret","timestamp":"2019. április. 08. 05:33","title":"Trump váratlanul kirúgta belbiztonsági miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]