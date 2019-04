Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee058427-2c13-4a10-8e54-00020b10f59c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészárosék még mindig vadásznak Bélmegyeren, pedig már két jogerős ítélet is a helyieknek adott igazat, a legutóbbi hétfőn. A család vadászati cége már negyvenkétezer hektáron vadásztat, a békési terület ennek a tizede csupán, mégsem engedik.","shortLead":"Mészárosék még mindig vadásznak Bélmegyeren, pedig már két jogerős ítélet is a helyieknek adott igazat, a legutóbbi...","id":"20190411_Meszarosek_mar_42_ezer_hektaron_vadasztatnak_de_a_zsebkendonyi_bekesi_teruletet_sem_eresztik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee058427-2c13-4a10-8e54-00020b10f59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976b3312-010d-4169-a13f-a07ff1130405","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Meszarosek_mar_42_ezer_hektaron_vadasztatnak_de_a_zsebkendonyi_bekesi_teruletet_sem_eresztik","timestamp":"2019. április. 11. 13:36","title":"Mészárosék már 42 ezer hektáron vadásztatnak, de a zsebkendőnyi békési területet sem eresztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve választották miniszterelnöknek Bajnai Gordont, könyv készül ennek apropóján. Pénteken lesz a kötet bemutatója, de a kiadó 168 Óra már most interjúval jelentkezik a hetilap legfrissebb számában. Bajnai elmondta, milyen volt a kapcsolata Orbánnal és Gyurcsánnyal.","shortLead":"Tíz éve választották miniszterelnöknek Bajnai Gordont, könyv készül ennek apropóján. Pénteken lesz a kötet bemutatója...","id":"20190411_Bajnai_Orban_ugy_gondolta_egyszer_kell_nyerni_de_akkor_nagyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c7eae-8400-4c6f-941b-75bfbcd2bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Bajnai_Orban_ugy_gondolta_egyszer_kell_nyerni_de_akkor_nagyon","timestamp":"2019. április. 11. 12:03","title":"Bajnai: Orbán úgy gondolta, egyszer kell nyerni, de akkor nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","shortLead":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","id":"20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aca4ec7-b2f2-484d-ac49-7cd714557888","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","timestamp":"2019. április. 10. 14:44","title":"\"Elaludtak\" a betétesek, akik Matolcsy unokatestvérének bankjába tették a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569dd6f9-8b24-41b9-a00e-b06b6484fa2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ameddig a szem ellát, csak fekete pusztaságot látni a nádas helyén. ","shortLead":"Ameddig a szem ellát, csak fekete pusztaságot látni a nádas helyén. ","id":"20190409_Mint_egy_holdbeli_taj_szornyu_latvanyt_nyujt_a_leegett_fonyodi_nadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569dd6f9-8b24-41b9-a00e-b06b6484fa2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afc3721-a08d-4f59-a632-f52b14d995df","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Mint_egy_holdbeli_taj_szornyu_latvanyt_nyujt_a_leegett_fonyodi_nadas","timestamp":"2019. április. 09. 20:43","title":"Mint egy holdbéli táj: szörnyű látványt nyújt a leégett fonyódi nádas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek által üzemeltetett weboldalon publikálják majd ugyanis az első, igazi fotókat egy fekete lyukról.","shortLead":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek...","id":"20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17ac19e-3ba5-4233-aa94-46ef8afcfc97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","timestamp":"2019. április. 10. 10:03","title":"Magyar üzemeltetésű weboldalon mutatják meg az emberiségnek az első fotókat egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek táplálkoznak a könnycsatornájából. ","shortLead":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek...","id":"20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049b94ef-a58d-48f0-ba40-b19c242e883a","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","timestamp":"2019. április. 10. 10:32","title":"Ez nem egy szürreális rémálom, tényleg méhek költöztek egy nő szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Világszerte jó üzleti éve volt a Tescónak, a közép-európai hálózat különösen sikeres volt.","shortLead":"Világszerte jó üzleti éve volt a Tescónak, a közép-európai hálózat különösen sikeres volt.","id":"20190410_Oriasit_nott_a_Tesco_nyeresege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd662c4-ca95-48ec-bd14-25f4893cda8c","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Oriasit_nott_a_Tesco_nyeresege","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Óriásit nőtt a Tesco nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f85a1a-2901-455e-93c0-100a3a536a65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be Kínában az Oppo az idei évre szánt csúcsmobilját, az Oppo Reno 10x Zoomot, de egy középkategóriás készüléket is villantottak mellé.","shortLead":"Szerdán mutatta be Kínában az Oppo az idei évre szánt csúcsmobilját, az Oppo Reno 10x Zoomot, de egy középkategóriás...","id":"20190411_oppo_reno_10x_zoom_oppo_reno_pop_up_kamera_androidos_csucsmobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86f85a1a-2901-455e-93c0-100a3a536a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3c49c0-775d-4630-af7c-45c26fc382d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_oppo_reno_10x_zoom_oppo_reno_pop_up_kamera_androidos_csucsmobil","timestamp":"2019. április. 11. 14:03","title":"Itt az Oppo különös kamerás csúcsmobilja, ami a Huawei P30 Próval versenyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]