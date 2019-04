Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0267c8a0-15b9-45a3-85eb-ff16a3466d18","c_author":"","category":"kultura","description":"A népszerű Fortepan digitális fotóarchívum anyagából vonultat fel egy több mint háromszáz darabos válogatást a Magyar Nemzeti Galéria Minden múlt a múltam című kiállítása. A kiállított képek szorosan kapcsolódnak Magyarország 20. századi történelméhez. Az adott kor, melyben készültek, sokféle módon, számos rétegben jelenik meg ezeken a képeken, de a hangsúlyt a gyűjtemény gerincét adó privát fotókon keresztül az átlagember nézőpontja és életeseményei kapják.","shortLead":"A népszerű Fortepan digitális fotóarchívum anyagából vonultat fel egy több mint háromszáz darabos válogatást a Magyar...","id":"20190417_Minden_mult_a_multam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0267c8a0-15b9-45a3-85eb-ff16a3466d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80be5d6b-804f-4913-9fec-dbb496f3a835","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Minden_mult_a_multam","timestamp":"2019. április. 17. 16:34","title":"Magyarország 20. százada a Fortepan képein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor kerül Vlagyimir Putyin asztalára a törvény aláírásra szánt változata.","shortLead":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor...","id":"20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620763f-8d7d-48f3-b316-a6e5a0ab39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. április. 16. 19:33","title":"Megszavazta a Duma a törvényjavaslatot, ami totális cenzúrát hozhat az orosz internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 400 tűzoltó majdnem 14 órán keresztül küzdött, mire sikerült megfékezni a lángokat a párizsi Notre-Dame-székesegyházban. Infografikán mutatjuk be, hogyan történt az oltás és a kármentés.\r

","shortLead":"Több mint 400 tűzoltó majdnem 14 órán keresztül küzdött, mire sikerült megfékezni a lángokat a párizsi...","id":"20190416_A_parizsi_NotreDameszekesegyhaz_tuzvesz_kronologiaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bb441f-94f8-48f7-b9c2-fbc1d4906c3e","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_parizsi_NotreDameszekesegyhaz_tuzvesz_kronologiaja","timestamp":"2019. április. 16. 17:15","title":"Fél nap feszültség - a Notre-Dame-tűzvész kronológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ad20d1-60f7-4af3-9c67-c386a800e74a","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Ezen a drónvideón tisztán látszik, mi maradt a Notre-Dame-ból a tűz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonkét oldalon keresztül részletezte a légitársaság, hogyan kell öltözködniük a dolgozóknak.","shortLead":"Huszonkét oldalon keresztül részletezte a légitársaság, hogyan kell öltözködniük a dolgozóknak.","id":"20190417_Orvosi_igazolassal_hordhatnak_lapos_talpu_cipot_a_Norwegian_Airnel_dolgozo_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929ec16b-4bf5-4d3a-afbe-55219a308ec4","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Orvosi_igazolassal_hordhatnak_lapos_talpu_cipot_a_Norwegian_Airnel_dolgozo_nok","timestamp":"2019. április. 17. 17:25","title":"Orvosi igazolással hordhatnak lapos sarkú cipőt a Norwegian Airnél dolgozó nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ideje lehet már pletykákat hallani a PlayStation következő generációjáról, most azonban a Sony szólalt meg a konzol érkezése kapcsán.","shortLead":"Jó ideje lehet már pletykákat hallani a PlayStation következő generációjáról, most azonban a Sony szólalt meg a konzol...","id":"20190416_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_mark_cerney_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d335aca3-dc83-46a8-a4a6-8d0d5678b1a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_mark_cerney_specifikacio","timestamp":"2019. április. 16. 20:03","title":"Végre: Íme az első hivatalos információk a közelgő PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","shortLead":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","id":"20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0323179d-23d3-41bd-b2c2-875ce3a255d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","timestamp":"2019. április. 17. 08:33","title":"Az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]