[{"available":true,"c_guid":"fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően idegenben 3-0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő szerdai visszavágóján.","shortLead":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően...","id":"20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c242db-0cd3-4e7e-8917-925b98cf9b83","keywords":null,"link":"/sport/20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 24. 17:33","title":"A Honvéd és a Vidi vívja a kupadöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","shortLead":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","id":"20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c898b2a-e2b8-493e-9b87-55576bd6199e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","timestamp":"2019. április. 25. 20:29","title":"Szakadt gumijú busszal vittek gyerekeket úszótanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében. 