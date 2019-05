Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c66dc2-ff92-42c4-966d-06529b282443","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Miskolc külterületén, a Bükk-hegység lábánál, egy alapítvány újabb és újabb telkeket vásárol, hogy szociális szolgáltatást és lakhatást nyújtson több tucat fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű és autista felnőttnek. Megnéztük, milyen az, amikor mindenkinek helye és dolga van.","shortLead":"Miskolc külterületén, a Bükk-hegység lábánál, egy alapítvány újabb és újabb telkeket vásárol, hogy szociális...","id":"20190430_Szimbiozis_Alapitvany_Miskolc_Barathegyi_Majorsag_fogyatekkal_elok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c66dc2-ff92-42c4-966d-06529b282443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8422c8-6e11-4444-a146-5200e39dd8a4","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Szimbiozis_Alapitvany_Miskolc_Barathegyi_Majorsag_fogyatekkal_elok","timestamp":"2019. április. 30. 11:25","title":"Ahol a fogyatékossággal élők nem csak a falat nézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A hónap elején a lébényi csodáról szóló hírek járták be a magyar sajtót, mindenhol azt olvashattuk, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei kisvárosban jóval az átlag feletti arányban születnek gyerekek. Mindez nem igaz. De vannak Magyarországon olyan települések, ahol valóban kiugró mértékű, ötszörös-hatszoros a születési arány. Ez a baby boom azonban sokkal szomorúbb történet.","shortLead":"A hónap elején a lébényi csodáról szóló hírek járták be a magyar sajtót, mindenhol azt olvashattuk...","id":"20190429_A_lebenyi_babyboom_csak_politikai_PR_volt_de_hol_szuletik_valoban_sok_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afae7ebe-683e-43d5-91c0-3dbc9bb8d05a","keywords":null,"link":"/elet/20190429_A_lebenyi_babyboom_csak_politikai_PR_volt_de_hol_szuletik_valoban_sok_gyerek","timestamp":"2019. április. 29. 16:00","title":"A lébényi baby boom csak politikai PR volt, de hol születik valóban sok gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","shortLead":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","id":"20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ddf6cc-f32d-43e3-b6b7-bbe8b3fbc632","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","timestamp":"2019. május. 01. 09:15","title":"Levélben vonja kérdőre Szijjártó a kormánynak levelet író ENSZ-jelentéstevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930553b8-6498-4839-89e5-a4dac34d254d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Magyar Vöröskereszt idén 4350 fiatal lánynak juttat ingyen intimhigiéniás termékeket. A jelenség már nem csak a szegényebb országrészekben probléma, Budapestről is érkeztek jelzések a szakemberektől. ","shortLead":"A Magyar Vöröskereszt idén 4350 fiatal lánynak juttat ingyen intimhigiéniás termékeket. A jelenség már nem csak...","id":"20190430_Menstruacios_szegenyseg_ezreknek_nincs_penze_betetre_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=930553b8-6498-4839-89e5-a4dac34d254d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749467f1-3ddc-46e7-a9e0-ffb360c3eb25","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Menstruacios_szegenyseg_ezreknek_nincs_penze_betetre_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 30. 06:30","title":"Menstruációs szegénység: ezreknek nincs pénzük betétre Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Maradt a rekordalacsony alapkamat, de az egy hónappal korábbival ellentétben most nem nyúltak a kamatfolyosóhoz.","shortLead":"Maradt a rekordalacsony alapkamat, de az egy hónappal korábbival ellentétben most nem nyúltak a kamatfolyosóhoz.","id":"20190430_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f45397-40a8-44ea-bb42-f482d8e80f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. április. 30. 14:08","title":"Nem nyúltak Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","shortLead":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","id":"20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d10ada-3d25-43e8-a50d-68a020c988a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","timestamp":"2019. május. 01. 12:58","title":"A magyar vétó ellenére olvasták fel az EU közös nyilatkozatát Izraelről az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nagy Futam miatt számos vonalon változik a főváros közlekedése, a repülőteret is nehezebben lehet megközelíteni. ","shortLead":"A Nagy Futam miatt számos vonalon változik a főváros közlekedése, a repülőteret is nehezebben lehet megközelíteni. ","id":"20190430_Erre_keszuljon_fel_ha_majus_elsejen_kozlekedni_akar_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c8ce3-874a-4495-9526-04fc2ec1c688","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Erre_keszuljon_fel_ha_majus_elsejen_kozlekedni_akar_Budapesten","timestamp":"2019. április. 30. 16:39","title":"Erre készüljön fel, ha május elsején közlekedni akar Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartanak a zavargások Caracasban, Venezuela fővárosában, ahol a Juan Guaidó ellenzéki politikus vezette erők megpróbálják átvenni a hatalmat Nicolás Maduró államfőtől. Közben kiderült, a „Szabadság hadműveletet” későbbre tervezték, ám azért kellett megindítani az akciót, mert a magát ügyvezető államfőnek nyilvánító Guaidó megtudta, le akarják őt tartóztatni. A venezuelai-kolumbiai határon egyre többen próbálnak meg kijutni Venezuelából.","shortLead":"Tartanak a zavargások Caracasban, Venezuela fővárosában, ahol a Juan Guaidó ellenzéki politikus vezette erők...","id":"20190430_Tart_Venezuelaban_a_Szabadsag_hadmuvelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb9b061-ff54-4a1e-bf93-50b784547146","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Tart_Venezuelaban_a_Szabadsag_hadmuvelet","timestamp":"2019. április. 30. 20:06","title":"\"Szabadság hadművelet\": durva jelenetekkel indult Guaidó felkelése Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]