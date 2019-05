Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","shortLead":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","id":"20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb1f491-da13-4a34-bdfa-b75cb6b78040","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 13:37","title":"Dugó az M7-esen egy kamionbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","shortLead":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","id":"20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7692b5-a194-4ad5-920f-9996b35c14dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","timestamp":"2019. május. 05. 10:53","title":"Mennyi ingyen sör jön ki a Budapest-Belgrád vasútvonal árából? Kiszámolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bulgáriába utazik Ferenc pápa, de nem lesz közös istentisztelet, mert a szent ortodox szabályok ezt diktálják. A közös ima is elképzelhetetlen az ortodoxonak.","shortLead":"Bulgáriába utazik Ferenc pápa, de nem lesz közös istentisztelet, mert a szent ortodox szabályok ezt diktálják. A közös...","id":"20190503_A_szent_szabalyok_miatt_nem_vesznek_reszt_Ferenc_papaval_kozos_misen_a_bolgar_ortodoxok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a4cf5-1a48-4df7-a98c-1fb9e419c6f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_szent_szabalyok_miatt_nem_vesznek_reszt_Ferenc_papaval_kozos_misen_a_bolgar_ortodoxok","timestamp":"2019. május. 03. 18:31","title":"A \"szent szabályok\" miatt nem vesznek részt Ferenc pápával közös misén a bolgár ortodoxok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus néhány napja kapott szívrohamot, az idényben már biztosan nem játszik.","shortLead":"A kapus néhány napja kapott szívrohamot, az idényben már biztosan nem játszik.","id":"20190505_Latvanyos_akcioval_kivantak_jobbulast_Iker_Casillasnak_a_Porto_szurkoloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffbd36-dc3b-429c-b29e-bbc552f53871","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Latvanyos_akcioval_kivantak_jobbulast_Iker_Casillasnak_a_Porto_szurkoloi","timestamp":"2019. május. 05. 11:50","title":"Látványos akcióval kívántak jobbulást Iker Casillasnak a Porto szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha nem, akkor pokollá válhat a család élete. ","shortLead":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha...","id":"20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10191e9-4f60-49e9-b360-344d08309b96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Az anyától függ, hogy mennyit eszik a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai országgal kapcsolatos orosz-amerikai vita során dől majd el. Washington és Moszkva most még a kölcsönös fenyegetéseknél tart, de valószínű, hogy a háttérben komoly alkudozás is folyik.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai...","id":"20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b44505-9117-4c73-8f04-fe2bc26c753d","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","timestamp":"2019. május. 03. 18:30","title":"Most éppen az USA és Oroszország fenyegeti egymást Venezuela miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elütött egy gyalogost egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Tatabányán vasárnap hajnalban, a férfi a helyszínen életét vesztette - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Elütött egy gyalogost egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Tatabányán vasárnap hajnalban, a férfi a helyszínen...","id":"20190505_Halalra_gazolt_egy_busz_egy_gyalogost_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989fa63-6088-4cd2-9ad4-968e24a5c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Halalra_gazolt_egy_busz_egy_gyalogost_Tatabanyan","timestamp":"2019. május. 05. 08:55","title":"Halálra gázolt egy busz egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás az unióban. A tűzoltók már a vészharangot kongatják az alacsony fizetések miatt.","shortLead":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás...","id":"20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03922e7f-f9d9-4046-b6fe-6663139c3540","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:47","title":"Nem csoda, hogy a tűzoltók elégedetlenek, uniós összehasonlításban alig költ rájuk a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]