[{"available":true,"c_guid":"6aac32bc-c7b8-44b7-8ec4-ee90ea50fe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekest a keddi tel-avivi elődöntőben láthatjuk majd először.","shortLead":"Az énekest a keddi tel-avivi elődöntőben láthatjuk majd először.","id":"20190513_Papai_Joci_Eurovizios_Dalfesztival_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aac32bc-c7b8-44b7-8ec4-ee90ea50fe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b3208-7a01-4584-9e1d-cc3d04ef2493","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Papai_Joci_Eurovizios_Dalfesztival_megnyito","timestamp":"2019. május. 13. 08:43","title":"Így vonult fel Pápai Joci az Eurovíziós Dalfesztivál megnyitóján – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541facee-68da-4afd-97ec-6c90464d9e2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombat óta uralja a kormányközeli sajtót a hír, hogy az Európai Bizottság megtámadta a júliustól induló babaváró támogatást. Az ő nyelvükön mindez azt jelenti, hogy a magyar családokat támadják, a menekülteket segítik, a terrorizmust pedig finanszírozzák. Utánanéztünk, miként működik a propagandagépezet. A lényeg - ahogy eddig is - az üzenet egyszerűsége. ","shortLead":"Szombat óta uralja a kormányközeli sajtót a hír, hogy az Európai Bizottság megtámadta a júliustól induló babaváró...","id":"20190513_Kelle_felniuk_Brusszeltol_a_magyar_anyaknak__avagy_igy_mukodik_a_kormanyzati_mediahekk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541facee-68da-4afd-97ec-6c90464d9e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37c19b8-60d9-449b-aac6-95a4448ec3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Kelle_felniuk_Brusszeltol_a_magyar_anyaknak__avagy_igy_mukodik_a_kormanyzati_mediahekk","timestamp":"2019. május. 13. 15:15","title":"Kell-e félniük Brüsszeltől a magyar anyáknak? – így működik a kormányzati médiahekk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új arisztokrácia és a milliárdos topsportolók újabb önigazolása. Egy sor régi nagy márkának egyszerűen a fennmaradása múlik az ilyen méregdrága, divat SUV-ken.","shortLead":"Az biztos, hogy ez nem egy konzervatív Rolls-Royce. A több mint 300 ezer eurós jármű tökéletes korkép: az új...","id":"20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef95f75-7d9e-4b09-92b2-b4cce85eade3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5101ac7-c70b-4a6c-b107-e3074a0c4322","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_kiprobaltuk_Ronaldo_csaladi_autojat__vezettuk_a_RollsRoyce_Cullinant","timestamp":"2019. május. 12. 14:00","title":"Kipróbáltuk Ronaldo családi autóját – ilyen a 110 milliós Rolls-Royce Cullinan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","shortLead":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","id":"20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df49725-e82e-459b-94ed-38da1a616ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","timestamp":"2019. május. 11. 21:56","title":"Profi segédanyagot készített a nagyi gyógyszereihez az unoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c5d489e-a9d5-44a2-bcba-b1b0321997ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkapták a fiút és apját, akik hamis rendszámmal furikáztak.","shortLead":"Elkapták a fiút és apját, akik hamis rendszámmal furikáztak.","id":"20190513_Rendorseg_uldozes_rendszamhamisitas_felni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c5d489e-a9d5-44a2-bcba-b1b0321997ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8f3294-b0b0-40b2-8579-6d1304a1a061","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_Rendorseg_uldozes_rendszamhamisitas_felni","timestamp":"2019. május. 13. 13:14","title":"Felnivel dobálta a rendőröket a menekülő autó utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","shortLead":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","id":"20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b283c-a5be-4b0e-862e-de45e194d6f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","timestamp":"2019. május. 12. 11:38","title":"A kínai autógyártóknak a Daimler-részvényekre fáj a foguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","shortLead":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","id":"20190512_opel_Artand_lopott_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d86f9-8c9c-428c-87f4-ddb116487afe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_opel_Artand_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 12. 09:15","title":"Szinte a szalonból jött a sokmilliós Opel, amit a határon elkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"Révész Sándor","category":"gazdasag","description":"Mindenki pénzéből mindenkinek mindent! Ez az abszolút szolidaritás Szeged szocialista polgármesterének fölfogása szerint, akiből majdnem ellenzéki miniszterelnök lett tavaly markánsan antiliberális programmal.","shortLead":"Mindenki pénzéből mindenkinek mindent! Ez az abszolút szolidaritás Szeged szocialista polgármesterének fölfogása...","id":"20190513_Revesz_A_szegedi_botorka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9457b21-bc96-4c55-aa76-a57bdff7553a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Revesz_A_szegedi_botorka","timestamp":"2019. május. 13. 09:15","title":"Révész: A szegedi botorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]