[{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","shortLead":"Brightoni győzelmével összességében hatodszor, sorozatban másodszor bajnok a Manchester City.","id":"20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fcca94-c82e-4fb7-8fbd-4ef38da34c88","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Bajnok_lett_a_Manchester_City","timestamp":"2019. május. 12. 18:08","title":"Bajnok lett a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa24ac8f-37be-43ea-af0f-c25a90fe4c2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit Németországban lopták el.","shortLead":"A kocsit Németországban lopták el.","id":"20190513_audi_q7_lopott_hatar_csanadpalota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa24ac8f-37be-43ea-af0f-c25a90fe4c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a72c5c-f3ea-4f85-bd2d-416c823f35cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_audi_q7_lopott_hatar_csanadpalota","timestamp":"2019. május. 13. 11:20","title":"14 milliós Audit fogtak éjjel a határon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","shortLead":"\"Imádkozzatok és dolgozzatok!\" - üzente az emberi erőforrások minisztere egy óvoda alapkőletételén. ","id":"20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d5fcf9-f197-4249-aba3-9d75671fa16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73822-55ce-4506-a1b4-b2f69c45091b","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Kasler_a_tizparancsolat_a_legtokeletesebb_torvenykonyv","timestamp":"2019. május. 12. 15:55","title":"Kásler: A tízparancsolat a legtökéletesebb törvénykönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három zenekar jutott be a Nagy-Szín-Pad! döntőjébe. Most a közönségen a sor, hogy eldöntse, a nagy fesztiválokon a hip-hop, az indie, vagy a pop-metal bandát szeretné-e viszontlátni.\r

