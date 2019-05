Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes hálózatokat a külföldi ellenségektől. Bár az elnöki határozatban nem neveznek meg egyes cégeket, a döntés egyértelműen a kínai Huawei-re vonatkozik.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot rendelt el annak érdekében, hogy megvédje az amerikai számítógépes...","id":"20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ea48bb-5830-4580-85bf-6132711c9f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Trump_szuksegallapotot_rendelt_el_a_kulfoldi_ITfenyegetes_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 23:13","title":"Trump szükségállapotot rendelt el, hogy betilthassa a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható, a spórolásban is segít. ","shortLead":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható...","id":"20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fe38b0-1c2e-42a5-983c-44432df95204","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","timestamp":"2019. május. 16. 11:03","title":"Egy grafikus megcsinálta a tökéletes nyugtát, ezért minden vevő hálás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre nem tudni arról, hogy ezt kihasználták volna a hackerek.","shortLead":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre...","id":"20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c59913-a20b-418e-862e-a7e0ee811d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","timestamp":"2019. május. 16. 13:03","title":"4 újabb hibát találtak az Intel processzoraiban, amiken keresztül belenyúlhatnak a gépébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985611db-5554-4257-8386-31f18a148683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","shortLead":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","id":"20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=985611db-5554-4257-8386-31f18a148683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7132652f-4e99-4583-ad8c-ccbce7a2d61b","keywords":null,"link":"/sport/20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","timestamp":"2019. május. 16. 16:10","title":"Hat újonc került Marco Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b82094-f92b-45a4-af6a-ad3b766b2fa3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 22-ig fizetés nélkül húzható be a Steep PC-s változata. A különleges sportjáték nemcsak hangulatos, de jól is néz ki.","shortLead":"Május 22-ig fizetés nélkül húzható be a Steep PC-s változata. A különleges sportjáték nemcsak hangulatos, de jól is néz...","id":"20190517_ubisoft_steep_sportjatek_ingyen_videojatek_pc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b82094-f92b-45a4-af6a-ad3b766b2fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb78e38d-4d97-4b86-8676-ca8a1302434a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_ubisoft_steep_sportjatek_ingyen_videojatek_pc","timestamp":"2019. május. 17. 12:03","title":"10 ezer forint helyett most ingyen töltheti le a Ubisoft nagyon hangulatos sportjátékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel a kormánypártok nem mentek el, határozatképtelenség lett az ülés. A Fidesz szerint csak akciózott az ellenzék.","shortLead":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel...","id":"20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177f9daa-0e58-4f60-8a95-2923ff8441ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","timestamp":"2019. május. 17. 09:52","title":"A Fidesz nem ment el, határozatképtelen lett a kilakoltatások ügyében összehívott parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3e977-e6e3-4679-8d5d-8092f0e63184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindkét tettét megmagyarázta a Blikknek. Elismerte, néha elönti a düh, de szerinte egyik eset sem egészen úgy történt, ahogyan az elterjedt.","shortLead":"Mindkét tettét megmagyarázta a Blikknek. Elismerte, néha elönti a düh, de szerinte egyik eset sem egészen úgy történt...","id":"20190515_Korabban_egy_trolivezetot_is_megvert_a_ferfi_aki_leallittatta_a_4es_metrot_mert_lekeste","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20d3e977-e6e3-4679-8d5d-8092f0e63184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df3ed0-3557-48a4-a6f7-5b23908be568","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Korabban_egy_trolivezetot_is_megvert_a_ferfi_aki_leallittatta_a_4es_metrot_mert_lekeste","timestamp":"2019. május. 15. 19:56","title":"Trolivezetőt is vert már a férfi, aki azt mondta, a metró elé zuhant két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt egészen hihetetlen dolgok születhetnek. ","shortLead":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt...","id":"20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badbbf30-1bad-4351-9f59-d02324c16763","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","timestamp":"2019. május. 17. 16:03","title":"Kedveli a Trónok harcát? Akkor le fog esni az álla attól, amit egy biológus művelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]