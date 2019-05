Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2263f54c-ccc7-459c-8016-6e36d271f05d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem sokáig volt a helyén, de nem adják fel a holdra szállást.","shortLead":"Nem sokáig volt a helyén, de nem adják fel a holdra szállást.","id":"20190524_Lemondott_a_NASA_holdprogramjanak_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2263f54c-ccc7-459c-8016-6e36d271f05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc0e073-ddac-4386-a387-3301330be485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_Lemondott_a_NASA_holdprogramjanak_igazgatoja","timestamp":"2019. május. 24. 08:57","title":"Lemondott a NASA holdprogramjának igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes selejtezőjének harmadik, utolsó fordulójában.","shortLead":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes...","id":"20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1138ee-d699-4063-9b44-4c24ba045e78","keywords":null,"link":"/sport/20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","timestamp":"2019. május. 24. 16:37","title":"Babos nem jutott túl a selejtezőn a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz kötésével erősödhetnek, és tényezővé válhatnak a populisták az Európai Parlamentben, ahol így a mostani választás az erőviszonyok átrendeződését hozhatja.","shortLead":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz...","id":"201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837d514-9acb-4be4-8f9d-346c6a5e4931","keywords":null,"link":"/itthon/201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","timestamp":"2019. május. 25. 10:00","title":"Négy nagy erőcsoport alakulhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 15-én részben leégett székesegyház falai rendkívül labilisak. A Versaille-i Egyetem szakértője szerint akár egy szélvihar is elég lehet ahhoz, hogy engedjenek. ","shortLead":"Az április 15-én részben leégett székesegyház falai rendkívül labilisak. A Versaille-i Egyetem szakértője szerint akár...","id":"20190523_notre_dame_tuzvesz_szel_szakerto_ujjaepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2186a75-509a-4b1a-a344-9344677388f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_notre_dame_tuzvesz_szel_szakerto_ujjaepites","timestamp":"2019. május. 23. 13:01","title":"Az erős szél is összedöntheti a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","shortLead":"Négy országban került új tulajdonoshoz a Kika, a cél az, hogy piacvezetővé váljanak mindenhol.","id":"20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803809d7-8f4f-495b-be63-cef1010457f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_A_Kika_magyar_uzleteit_is_eladtak","timestamp":"2019. május. 24. 14:04","title":"A Kika magyar üzleteit is eladták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el gyártani.","shortLead":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el...","id":"20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60091404-804a-4281-9dad-db955a2063a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","timestamp":"2019. május. 24. 16:33","title":"A kínaiak megcsinálták a vonatot, ami 600 km/h-val repeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d980ee9a-e965-4df2-b1ca-5d34f5354509","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fia jelentette halálhírét. 70 éves volt.","shortLead":"Fia jelentette halálhírét. 70 éves volt.","id":"20190524_Meghalt_az_Oscardijas_Mindenki_producere_Udvardy_Anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d980ee9a-e965-4df2-b1ca-5d34f5354509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1bea2b-b833-4d61-b6cf-cf318dc289c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Meghalt_az_Oscardijas_Mindenki_producere_Udvardy_Anna","timestamp":"2019. május. 24. 08:36","title":"Meghalt az Oscar-díjas Mindenki producere, Udvardy Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce992941-afb0-48f1-871e-d27dd86dc973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor csodálója csúfosan leszerepelt.","shortLead":"Orbán Viktor csodálója csúfosan leszerepelt.","id":"20190523_Meglepetes_Hollandiaban_Frans_Timmermans_partja_nyerhette_az_EPvalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce992941-afb0-48f1-871e-d27dd86dc973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272a7692-fa42-4639-a168-7bd9f26faa12","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Meglepetes_Hollandiaban_Frans_Timmermans_partja_nyerhette_az_EPvalasztast","timestamp":"2019. május. 23. 21:57","title":"Meglepetés Hollandiában: Frans Timmermans pártja nyerhette az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]