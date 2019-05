Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még mindig nem kapta meg az egy éve megítélt 739 ezer forintos kártérítést. Egy újabb végzés szerint nem is fogja, csak maximum 250 ezer forintot.","shortLead":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még...","id":"20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac922ff7-7cd0-474e-a681-0e128eab1511","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","timestamp":"2019. május. 29. 14:28","title":"Úgy tűnik, hogy több kártérítést kap a lúgos orvos, mint áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év után került le műsorról.","shortLead":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év...","id":"20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983cdc75-f0fe-4f09-81fb-60ba94b5c695","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 30. 09:28","title":"23 év után búcsúzik a Katona előadása, az Elnöknők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap végén, sőt június elején is.\r

\r

","shortLead":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap...","id":"20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f65d5-5fe7-4ff0-9cc8-22425a7473b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","timestamp":"2019. május. 29. 05:06","title":"Felhő, eső, zivatar ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem a vezetők, hanem a lemondást pedzegető politikus kényszerült hosszú magyarázkodásra a sajtó előtt. A párt elnöksége és frakciója még értékeli a választási eredményt, de a kudarcot nem varrták a listavezető Gyöngyösi Márton nyakába: a párt jelenlegi frakcióvezetője Brüsszelben folytathatja pályafutását. ","shortLead":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem...","id":"20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222be324-212f-4c11-88f5-30617a7b1d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","timestamp":"2019. május. 29. 17:58","title":"Gyöngyösi a csúcson, a Jobbik a gödörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ec7be6-81ea-4f5b-949c-c5a30b25caeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az sem elég erős érv, hogy a férfiak félnek a látványtól. ","shortLead":"Szerinte az sem elég erős érv, hogy a férfiak félnek a látványtól. ","id":"20190528_Cooky_apas_szules_Reggeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ec7be6-81ea-4f5b-949c-c5a30b25caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66f543d-777e-406d-8126-06e12404fffd","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Cooky_apas_szules_Reggeli","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Cooky szerint gusztustalan, ha egy férfi kint van a szülésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Két hét múlva bevezetik az MKB Bank részvényeit. ","shortLead":"Két hét múlva bevezetik az MKB Bank részvényeit. ","id":"20190530_Tozsdere_megy_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dae81b-ca4a-444f-8eca-6609334f9e44","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Tozsdere_megy_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","timestamp":"2019. május. 30. 11:21","title":"Június 14-től új korszakot nyit a NER-be betagozódó MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7168118a-9e7f-48cd-91ca-2af27c1db88e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több járőr lesz az utakon Japánban, miután kedden egy férfi késsel támadt a buszra várakozókra, megölt két embert, és megsebesített 12 gyereket nagyjából 20 másodperc alatt.\r

\r

","shortLead":"Több járőr lesz az utakon Japánban, miután kedden egy férfi késsel támadt a buszra várakozókra, megölt két embert, és...","id":"20190529_Ujabb_biztonsagi_intezkedesek_Japanban_a_gyerekeket_ert_sokkolo_keses_tamadas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7168118a-9e7f-48cd-91ca-2af27c1db88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d39d57-0181-4765-a601-93e0637e262c","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Ujabb_biztonsagi_intezkedesek_Japanban_a_gyerekeket_ert_sokkolo_keses_tamadas_utan","timestamp":"2019. május. 29. 06:43","title":"Újabb biztonsági intézkedések Japánban a gyerekeket ért sokkoló késes támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","shortLead":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","id":"20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53a336-a53e-438a-91d4-e113aa167205","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","timestamp":"2019. május. 29. 08:46","title":"Luxusrehabra kellett mennie a Havas Jont alakító színésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]