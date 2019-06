Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","shortLead":"Az igen komoly terepjáró képességekkel rendelkező pickup új változata egyáltalán nem szenved erőhiányban.","id":"20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d4b216e-47a0-4fea-956f-1486659d02f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b374842-5878-46b6-a453-220ee69b038b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ez_a_jeep_olyan_eros_lett_mint_a_legujabb_ferrari_hiperauto","timestamp":"2019. június. 03. 13:21","title":"Ez a Jeep olyan erős lett, mint a legújabb Ferrari hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534872ac-414e-4f9d-a8c3-3f2165a604c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán pontosított a szimbolikus líra nagyja, csak Fekete-Afrika kap a művekből.","shortLead":"Aztán pontosított a szimbolikus líra nagyja, csak Fekete-Afrika kap a művekből.","id":"20190603_Coelho_ingyen_osztogatna_konyveit_Afrikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534872ac-414e-4f9d-a8c3-3f2165a604c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7e283f-c23b-4612-a196-00fafdef9d1e","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Coelho_ingyen_osztogatna_konyveit_Afrikaban","timestamp":"2019. június. 03. 16:37","title":"Coelho ingyen osztogatná könyveit Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","shortLead":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","id":"20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a94ab58-727c-4b39-acd6-d0a67488c7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","timestamp":"2019. június. 04. 08:38","title":"Nem járt a 3-as metró az Árpád híd és Újpest-központ között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c2bb1d-0e26-470f-b3fa-72f794beaa68","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A magyar nép együttérzése az első perctől hangsúlyosan megjelenik a dunai hajóbalesetről szóló dél-koreai tudósításokban, és az első pár napban megjelenő kritikák után most már pozitívabb kép alakult ki hazánkról az ázsiai ország közvéleményében – számolt be részletesen az ázsiai országban tapasztalható hangulatról egy ott élő magyar. A dél-koreai média információi szerint a meghalt turisták újabb rokonai érkeznek Budapestre, de két ügyészt is hazánkba irányítottak. Most viszont a legfontosabb számukra az áldozatok maradványainak megtalálása, és hazatérő külügyminiszterük szerint erre ígéretet is kaptak Szijjártó Pétertől. Ezért a búvároktól kapott információk alapján a hétfőt várják feszült figyelemmel az eltűnt státuszt a halálnál is rosszabbnak tartó dél-koreai emberek.

","shortLead":"A magyar nép együttérzése az első perctől hangsúlyosan megjelenik a dunai hajóbalesetről szóló dél-koreai...","id":"20190603_Varjak_a_merulest_ezrevel_torlik_az_olcso_utakat__ilyen_DelKoreabol_a_hajotragedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c2bb1d-0e26-470f-b3fa-72f794beaa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecb3f8e-158e-4a46-af51-35a395b44f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Varjak_a_merulest_ezrevel_torlik_az_olcso_utakat__ilyen_DelKoreabol_a_hajotragedia","timestamp":"2019. június. 03. 06:00","title":"Várják a merülést, ezrével törlik az olcsó utakat - így látják a hajótragédia fejleményeit Dél-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria kétszer is azt mondta, jogellenesen jártak el a Fidesz aláírásgyűjtői, az Alkotmánybíróság kétszer is visszadobta nekik, mondván, hogy minden rendben volt. Most harmadszor is a Kúrának kell valamit döntenie.","shortLead":"A Kúria kétszer is azt mondta, jogellenesen jártak el a Fidesz aláírásgyűjtői, az Alkotmánybíróság kétszer is...","id":"20190603_Harmadszor_is_a_Kuria_ele_kerult_a_fideszes_alairasgyujtok_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f6e32e-9838-41bf-81d7-fb6b4a8065b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Harmadszor_is_a_Kuria_ele_kerult_a_fideszes_alairasgyujtok_ugye","timestamp":"2019. június. 03. 14:34","title":"Harmadszor is a Kúria elé került a fideszes aláírásgyűjtők ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","shortLead":"Idén 3,2 milliárd forintot terveznek erre költeni.","id":"20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ac7a-2ebf-4c4b-9319-f98c3fdf497c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Tizmilliardokert_hozna_nemzetkozi_teniszversenyt_Budapestre_a_kormany","timestamp":"2019. június. 04. 09:05","title":"Tízmilliárdokért hozna nemzetközi teniszversenyt Budapestre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","id":"20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b9f696-c5c2-42c9-870c-443d409fb7ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Arany középút: 4 liter alatt fogyaszt az új hibrid Hyundai Kona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem feledkezik meg a bizniszről.","shortLead":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem...","id":"20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a876a1-75e6-400c-b05d-2ba91b856dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","timestamp":"2019. június. 03. 12:20","title":"Trump bevásárolni ment Angliába, de sokan nézik gyanakodva a tömött bukszáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]