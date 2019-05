Harry Shaw Surrey-ben él, ötéves, és egy betegség miatt áprilisban azt mondták az orvosok, hogy talán már csak hetei vannak hátra. Harryt azonban az idő szorítása sem akadályozta meg abban, hogy a kórházi ágyáról videoüzenetben szurkoljon Lewis Hamiltonnak a múlt hétvégi barcelonai futam előtt.

Hamilton nem az a fajta versenyző, akit ne hatnának meg az ilyen rajongói megnyilvánulások, így azonnal reagált az üzenetre, és elmondta azt is, hogy mennyi erőt adott neki a kisfiú gesztusa, a vasárnapi győzelmét pedig Harrynek ajánlotta. Itt azonban még nem ért véget a történetük, a Mercedes ugyanis elküldte Harry családjához Lewis Hamilton egyik versenyautóját, és még a barcelonai győzelmi trófeáját is. Így aztán most egy F1-es Mercedes parkol a Shaw család felhajtóján.

Harry Shaw a rák egyik formájával, a Ewing-szarkómával küzd. A szülei gyűjtést indítottak a betegség kutatására, a kezdeményezés mögé pedig már a Mercedes is beállt.