Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a744173-3370-4765-a1e4-3c95c0e904d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M3 metróvonal rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, és minden egészségre káros anyagtól megtisztuljon a metró területe.","shortLead":"Az M3 metróvonal rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, és...","id":"20190626_Azbeszttartartalmu_szigetelest_talaltak_a_3as_metro_felujitasakor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a744173-3370-4765-a1e4-3c95c0e904d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23e2828-89b2-4152-9e95-56b2f22f998d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azbeszttartartalmu_szigetelest_talaltak_a_3as_metro_felujitasakor","timestamp":"2019. június. 26. 19:20","title":"Azbeszttartartalmú szigetelést találtak a 3-as metró felújításakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decee50a-059e-4c6f-aebb-37092bc8b9ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat élettársát arra kényszerítették, hogy nézze végig a gyilkosságot. ","shortLead":"Az áldozat élettársát arra kényszerítették, hogy nézze végig a gyilkosságot. ","id":"20190628_Brutalisan_kivegeztek_ismerosuket_eletfogytiglant_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decee50a-059e-4c6f-aebb-37092bc8b9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3235080a-0eda-4275-832a-d73399c3ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Brutalisan_kivegeztek_ismerosuket_eletfogytiglant_kaptak","timestamp":"2019. június. 28. 15:41","title":"Brutálisan kivégezték ismerősüket, életfogytiglant kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2ceffc-3a6f-47e0-9754-10ab7319a02a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Veszettség elleni oltóanyagot szórt, a pilóta és segédje is ki tudott menekülni. ","shortLead":"Veszettség elleni oltóanyagot szórt, a pilóta és segédje is ki tudott menekülni. ","id":"20190627_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_Hargitan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2ceffc-3a6f-47e0-9754-10ab7319a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272fe0bd-f541-44f8-8ffe-2bd79bcc6e99","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_Hargitan","timestamp":"2019. június. 27. 12:40","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülő a Hargitán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"Gomperz Tamás","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyi lopás.","shortLead":"Ahány ház, annyi lopás.","id":"20190628_gomperz_kis_fideszes_ingatlanhatarozo_tiborcz_felsoors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd84e07-5095-4e86-88dd-da1bb8c8c90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_gomperz_kis_fideszes_ingatlanhatarozo_tiborcz_felsoors","timestamp":"2019. június. 28. 14:05","title":"Gomperz: Kis fideszes ingatlanhatározó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy épp mi kerüljön be az ajánlott kontentek közé.","shortLead":"A jövőben jóval nagyobb ráhatásunk lehet arra, hogy milyen videókat dobáljon be nekünk a YouTube a kezdőoldalon, vagy...","id":"20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b31bcb-5b45-424f-9a9d-4d233e28b731","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_youtube_video_ajalnlott_video_ajanlorendszer","timestamp":"2019. június. 26. 20:12","title":"Fontos változás jön a YouTube-ra, átalakíthatjuk vele az ajánlórendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik az átkelni kívánó gyalogosokat, s ekkor felvillannak az erősfényű sárga led-lámpák, amelyek figyelmeztetik a járművezetőket.","shortLead":"Révfülöpön adták át a Balaton vidékének első okoszebráját. A gyalogosátkelőhelyre telepített szenzorok érzékelik...","id":"20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea54c5ac-aa5a-4857-88ac-fbc90537242e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ee5281-00fb-4927-adfd-edafe76ae933","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Okoszebrak_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 26. 17:26","title":"Okoszebrák a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. Anyjuk azt mondta, csak fél órára hagyta magukra őket.","shortLead":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet...","id":"20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae2eab4-7eae-43a5-a13c-93c06d0c96dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","timestamp":"2019. június. 27. 08:16","title":"Tragédia a MOM Sportnál: videóra akarták venni, hogy ég a faház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","shortLead":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","id":"20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1ff50-c4a2-4645-8083-4da5b54ddbd8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. június. 26. 18:43","title":"Sajtótájékoztató hátterében táncikált Kunhalmi Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]