Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","shortLead":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","id":"20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e8786c-b264-42b4-87a9-bfe58cff3076","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","timestamp":"2019. július. 03. 09:38","title":"Orbán Trump segítségét kérte a civilek ellen, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán”.","shortLead":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet...","id":"201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb35b41-25e3-4e44-9c2b-63ee319bf95e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.27/201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","timestamp":"2019. július. 03. 00:00","title":"Baljós árnytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati képviselőnek jelölteti magát. ","shortLead":"Önkormányzati képviselőnek jelölteti magát. ","id":"20190703_Rekasi_Karoly_elindul_az_oszi_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f7bb4-0bc8-46b3-818f-3b7c5196d96d","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Rekasi_Karoly_elindul_az_oszi_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. július. 03. 16:16","title":"Rékasi Károly elindul az őszi önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont kevesebb kérdést kapott a cég.","shortLead":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont...","id":"20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e3da7c-a3f1-409f-b0ca-9991f7ad54e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","timestamp":"2019. július. 03. 15:03","title":"A magyar állam is kért adatokat a felhasználókról az Apple-től – és kapott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","shortLead":"Az államtitkár egy történész cikkére válaszolt. ","id":"20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0040a0-cf03-4120-9119-a7cd034ee70e","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Kovacs_Zoltan_megint_a_Guardianban_irta_le_hogy_milyen_jo_az_elet_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 03. 21:25","title":"Kovács Zoltán megint a Guardianban írta le, hogy milyen jó az élet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent a felhasználóknak.","shortLead":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent...","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c63743-baa2-4ec7-ae8a-4b87520f9ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 19:15","title":"Megszólalt a Facebook: javában szerelik a képbetöltős hibát, nyilatkozatot is kiadtak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői egy új funkcióval egyszerre népszerűsítik az instagramos sztorikat és a csoportos üzenetküldést.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői egy új funkcióval egyszerre népszerűsítik az instagramos sztorikat és a csoportos üzenetküldést.","id":"20190703_instagram_stories_tortenetek_matrica_csoportos_cseveges_uzenetkuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2349391-7877-41c4-aab9-cf5114aae8a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_instagram_stories_tortenetek_matrica_csoportos_cseveges_uzenetkuldes","timestamp":"2019. július. 03. 14:03","title":"Hasznos új funkciót kapott az Instagram, a sztoriknál kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]