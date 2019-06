Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk a külső villamos hálózat hibája miatt állt le, még szerdán.","shortLead":"A blokk a külső villamos hálózat hibája miatt állt le, még szerdán.","id":"20190627_Ismet_uzemel_a_paksi_atomeromu_2_blokkja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd55172b-31b5-48b2-9511-9aa359e2de03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Ismet_uzemel_a_paksi_atomeromu_2_blokkja","timestamp":"2019. június. 27. 10:17","title":"Ismét üzemel a paksi atomerőmű 2. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","shortLead":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","id":"20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310fe746-3221-4906-b82d-74295bf08644","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 27. 08:54","title":"Tömegkarambol az M7-esen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fcf374-5923-4c4f-8b9c-2a1d52e62ad2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült botrány – botrányocska – nélkül megtartani az előválasztást.","shortLead":"Nem sikerült botrány – botrányocska – nélkül megtartani az előválasztást.","id":"20190626_A_DK_elovalasztasi_csalast_kialtott_Magyar_Gyorgy_lezartnak_tekinti_az_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80fcf374-5923-4c4f-8b9c-2a1d52e62ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefd08f2-ab74-4c88-89cb-77391409d35f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_DK_elovalasztasi_csalast_kialtott_Magyar_Gyorgy_lezartnak_tekinti_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 26. 15:13","title":"A DK előválasztási csalást kiáltott, Magyar György lezártnak tekinti az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","shortLead":"Brutális hőség pusztít több európai városban.","id":"20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e55e684-3bb2-47bd-955d-2eeb5ef29c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367ec80c-bd9f-4d2e-b629-d5ce215b5afa","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Olvado_aszfalt_bezart_iskolak__kinlodik_Europa_a_juniusi_hohullamban","timestamp":"2019. június. 27. 11:58","title":"Olvadó aszfalt, bezárt iskolák – kínlódik Európa a júniusi hőhullámban.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült megdönteni.","shortLead":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült...","id":"20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46243c28-14f6-4793-b7b1-658d7267a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","timestamp":"2019. június. 27. 18:06","title":"Milyen bojkott? 