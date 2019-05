Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","shortLead":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","id":"20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ee4fb8-63b7-46c4-a77f-dc46721c8a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","timestamp":"2019. május. 15. 11:07","title":"Brexit: Itt az új határidő, most júniusi kilépés a terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsűri egy novelláskötetet, míg a közönség egy regényt díjazott.","shortLead":"A zsűri egy novelláskötetet, míg a közönség egy regényt díjazott.","id":"20190515_Atadtak_a_Libri_irodalmi_dijakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64cacd-0626-456b-992e-9b8c418a3b38","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Atadtak_a_Libri_irodalmi_dijakat","timestamp":"2019. május. 15. 21:00","title":"Megvannak a Libri irodalmi díj idei nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így most csak gabonatermesztéssel foglalkozik a 83 éves volt védőnő.\r

\r

","shortLead":"Így most csak gabonatermesztéssel foglalkozik a 83 éves volt védőnő.\r

\r

","id":"20190514_Kosa_Lajos_anyja_eladta_reszesedeset_a_disznotenyeszto_cegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d760e039-f984-4ccb-b039-d6dd68526e1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_Kosa_Lajos_anyja_eladta_reszesedeset_a_disznotenyeszto_cegben","timestamp":"2019. május. 14. 20:13","title":"Kósa Lajos anyja eladta részesedését a disznótenyésztő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","shortLead":"A Rekard Kft. hajtástechnikai részegységeket és alkatrészeket gyártó győri cégcsoportot veszik meg. ","id":"20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8ebc-71f9-4037-8af2-e3f69c114a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_700_millios_ceget_vasarol_fel_a_Raba","timestamp":"2019. május. 14. 16:13","title":"700 milliós céget vásárol fel a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag egy szezonra eltiltanák az angol bajnokot. ","shortLead":"Állítólag egy szezonra eltiltanák az angol bajnokot. ","id":"20190514_Hiaba_lett_bajnok_a_Manchester_City_kizarhatjak_a_BLbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b381fe3-4ea1-4140-97dc-b393598de665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_Hiaba_lett_bajnok_a_Manchester_City_kizarhatjak_a_BLbol","timestamp":"2019. május. 14. 21:05","title":"Hiába lett bajnok a Manchester City, kizárhatják a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","shortLead":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","id":"20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903b35ab-7513-44a0-a598-708deaa9fa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","timestamp":"2019. május. 15. 15:08","title":"Szoros a verseny Európában: kezdhetnek aggódni a szocdemek és a Néppárt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nemrég olyan biztonsági résre bukkant a Windows operációs rendszer régebbi verzióiban, ami két évvel ezelőtt emlékezetes pusztítást végrehajtó WannaCry zsarolóvírushoz hasonló fenyegetéshez vezethet.","shortLead":"A Microsoft nemrég olyan biztonsági résre bukkant a Windows operációs rendszer régebbi verzióiban, ami két évvel...","id":"20190516_microsoft_windows_xp_windows_7_serulekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd975b-e0a8-4a86-b66e-5e4923a5576f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_microsoft_windows_xp_windows_7_serulekenyseg","timestamp":"2019. május. 16. 08:03","title":"Kritikus rést találtak a Windowsban, azonnal frissítsen, ha 7-es vagy XP van a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második világháború idején gyilkoltak meg a nácik.","shortLead":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második...","id":"20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7685e73-64b9-4263-8fd1-bda996fb673a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","timestamp":"2019. május. 14. 21:03","title":"Eltemették a nácik által meggyilkolt emberek orvosi célokra használt szövetmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]