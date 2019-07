Múlt vasárnap, egy győri szökőkútban esett egymásnak egy pár, az aktust pedig néhány fiatal videóra vette. A Blikk azt írja, az akciót legalább tízen nézték végig, de nem mindenki drukkolt nekik, valaki ugyanis értesítette a rendőrséget.

A kiérkező járőrök a párt nem tudták felelősségre vonni, mert mire odaértek, a férfi és a nő már csak a lábát lógatta a vízben, felöltözve. Csakhogy az aktusról készült videó kikerült a netre, az alapján pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárás indult ellenük.

Kosdi Kornél szerint az ügy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után, mert szerinte egyértelműen szeméremsértés történt, ami akár két év szabadságvesztéssel is büntethető. De ha 14 évnél fiatalabb gyermek is látta a szexelő párt, akár 3 év szabadságvesztés is kiszabható.

Kóczán István belgyógyász hozzátette, hogy szökőkútban amúgy sem jó ötlet szexelni, mert az abban lévő víz nem tisztított, így fertőzést is okozhat. "A legvalószínűbb, hogy valamilyen baktérium kerül a szervezetbe, s az betegíti meg az embert. Ilyen okozhat például bélfertőzést" - mondta a lapnak az orvos.