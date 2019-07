Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője közelében, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták július 2-án. A tudós egy konferenciára érkezett a népszerű üdülőszigetre.","shortLead":"Suzanne Eaton holttestét hétfőn este találták meg egy ember alkotta alagútrendszerben, Hanía tengerparti város kikötője...","id":"20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a4c71c-69cb-4f29-8d8d-3d2cb9303b89","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_megfojtottak_a_kretai_bunkerben_megtalalt_amerikai_kutatot","timestamp":"2019. július. 11. 13:05","title":"Megfojtották a krétai bunkerben megtalált amerikai kutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho település közelében lévő zagytározó januári végi gátszakadása ügyében. Az eset legkevesebb 240 életet követelt.","shortLead":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho...","id":"20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841e757-c7d1-4c30-9947-6a61a2a79920","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","timestamp":"2019. július. 10. 07:34","title":"A brazil bányaipari óriás felelős a 240 áldozatot követelő gátszakadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","shortLead":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","id":"20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737085e1-71ef-4f1f-a8a5-4b6010701d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","timestamp":"2019. július. 10. 21:11","title":"Leállt a londoni Gatwick repülőtér, budapesti gép is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé. ","shortLead":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi...","id":"20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed2c035-ff59-40c5-85c9-f77fb8cf228c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 10. 14:11","title":"Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","shortLead":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","id":"20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75be80e3-6509-4fb8-9e38-898c314a3d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","timestamp":"2019. július. 09. 17:42","title":"A baloldali pártok is saját jelöltet állítanának Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","shortLead":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","id":"20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969d4b26-55ab-4bbc-a5d7-ff3ab3215f17","keywords":null,"link":"/sport/20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","timestamp":"2019. július. 10. 11:05","title":"\"A nők okosabbak\" – Usain Bolt kritizálja a jamaicai férfi futókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","shortLead":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","id":"20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f022f1-e821-4ed8-8db7-b79d51fd6663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","timestamp":"2019. július. 10. 15:23","title":"Fotók: Egy szegedi családi ház telkén került elő több komplett avar kori sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos EP-pozíciótól.","shortLead":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos...","id":"20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e02d53-3e8c-467e-ba30-95050ae905b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. július. 10. 07:21","title":"Újabb jel, hogy a Fidesz hoppon maradhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]