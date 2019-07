Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első helyen kiemelt Babos Tímea–Kristina Mladenovic-duó két szettben kikapott a harmadikként rangsorolt Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh kettőstől a wimbledoni teniszbajnokság női párosversenyének elődöntőjében.","shortLead":"Az első helyen kiemelt Babos Tímea–Kristina Mladenovic-duó két szettben kikapott a harmadikként rangsorolt Hszie...","id":"20190712_babos_timea_kristina_mladenovic_wimbledon_elodonto_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2561ed36-5b18-4785-989b-ceb40aee9448","keywords":null,"link":"/sport/20190712_babos_timea_kristina_mladenovic_wimbledon_elodonto_vereseg","timestamp":"2019. július. 12. 17:43","title":"Babosék elbukták a wimbledoni elődöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosnak tűnő termékfotókon tűnt fel a Samsung augusztusban érkező mobilja, az érintőceruzás Note10. ","shortLead":"Hivatalosnak tűnő termékfotókon tűnt fel a Samsung augusztusban érkező mobilja, az érintőceruzás Note10. ","id":"20190714_samsung_galaxy_note10_bemutato_kiszivargott_kep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b7ce2-2f3f-4a7d-8352-c0178edddf33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_samsung_galaxy_note10_bemutato_kiszivargott_kep","timestamp":"2019. július. 14. 10:03","title":"Ha ez igaz, elég szép telefon lesz a Note10 – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy elmarasztaló Sargentini-jelentésről egy Orbán Viktort istenítő anyagot fabrikált. A bíróság nem díjazta az igyekezetet, így hiába gáncsolták a Tv2 elmarasztalását.\r

\r

","shortLead":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy...","id":"20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9716b64-15ca-4afc-a92b-1cae65e46c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","timestamp":"2019. július. 12. 16:04","title":"Csúnyán elhasalt a Tv2: mégis büntetnek az Orbán Viktort istenítő Tények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f2fc9-3b4d-4217-ad45-597c725fef6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A műrepülő-világbajnokság utolsó magyarországi futamán kellemetlen probléma lépett fel.","shortLead":"A műrepülő-világbajnokság utolsó magyarországi futamán kellemetlen probléma lépett fel.","id":"20190712_zamardi_uzemanyag_red_bull_air_race","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114f2fc9-3b4d-4217-ad45-597c725fef6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d7398-046b-4368-97b2-9ae20c083089","keywords":null,"link":"/sport/20190712_zamardi_uzemanyag_red_bull_air_race","timestamp":"2019. július. 12. 22:03","title":"Nem ért oda az üzemanyag, törölték az Air Race edzését Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főkapitányság munkatársa az adathordozót a kulcskarikájára fűzte, úgy vesztette el. ","shortLead":"A főkapitányság munkatársa az adathordozót a kulcskarikájára fűzte, úgy vesztette el. ","id":"20190712_Elhagytak_egy_pendriveot_rajta_a_BRFK_osszes_rendorenek_adataival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05a6bbf-6a8f-4c75-9680-4f12a94fb269","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Elhagytak_egy_pendriveot_rajta_a_BRFK_osszes_rendorenek_adataival","timestamp":"2019. július. 12. 20:45","title":"Elhagytak egy pendrive-ot, rajta a BRFK összes rendőrének adataival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","shortLead":"Oroszbarát magyar szeparatistákra lőnek, de okkal bizonytalanok, hogy országuk vezetői kivel tartanak.","id":"20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01ed2ea5-cfc5-4a12-ad1a-0a5f4b8fd4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0d993-2399-40e9-8e69-6203b0970a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Magyar_es_amerikai_kommandosok_gyakorlatarol_tudosit_a_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 12. 12:05","title":"Magyar és amerikai kommandósok gyakorlatáról tudósít a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60037344-5ee1-4f1f-a75c-586d51948d84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész nap, szinte bárhol, szinte bármi eshet ma itthon.","shortLead":"Szinte egész nap, szinte bárhol, szinte bármi eshet ma itthon.","id":"20190713_Ezt_a_hetveget_jobb_ha_elfelejtik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60037344-5ee1-4f1f-a75c-586d51948d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cf0a27-91e0-497a-a53d-8ab18133ec10","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Ezt_a_hetveget_jobb_ha_elfelejtik","timestamp":"2019. július. 13. 08:10","title":"Ezt a hétvégét jobb, ha elfelejtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]