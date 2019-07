Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány kommunikációba és politikai céljaihoz is. Utánanéztünk, mire megy el évi több százmilliárd forint. ","shortLead":"Nemcsak a NATO elvárását teljesíti az ország az elmúlt időszak katonai bevásárlásaival, de jól illeszkedik a kormány...","id":"20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c46a0-532b-40c4-a1be-79893b912e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_honvedseg_fegyverkezes_orbankormany_koltsegvetes","timestamp":"2019. július. 12. 17:30","title":"Mire fel ez a szédítő magyar fegyverkezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz – jelentette a China Daily című kínai pártlap. ","shortLead":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző...","id":"20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9b1ff-3f85-4d7f-916b-0dc3ddb01692","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","timestamp":"2019. július. 12. 12:03","title":"Videó: Elindult a Hósárkány 2, Kína első saját jégtörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselőnő egyébként Pécsen született, a múzeummal meg nem tudni, mi lesz.","shortLead":"A képviselőnő egyébként Pécsen született, a múzeummal meg nem tudni, mi lesz.","id":"20190713_Videkizessel_vadolja_Szelt_Retvari_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5ca29-879d-4ac3-88b6-86af18e14758","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Videkizessel_vadolja_Szelt_Retvari_a_Termeszettudomanyi_Muzeum_kapcsan","timestamp":"2019. július. 13. 10:14","title":"Vidékizéssel vádolta Szélt Rétvári, de azt nem mondta meg, hova költözik Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden második helyet sikerült eladniuk tavaly - a HVG-t azonban nem tudta cáfolni Vidnyánszky.\r

","shortLead":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden...","id":"20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031cb859-2518-4c62-a1a8-c7b285dae92a","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","timestamp":"2019. július. 13. 17:44","title":"Nem tudta cáfolni a Nemzeti Színház a HVG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b066c7-af69-4dad-af7a-7dff261b7dbc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bohóchalak szaporodását veszélyezteti a fényszennyezettség – állapították meg kutatók, akik szerint a korallzátonyoknál éjszakánként tapasztalható egyre több mesterséges fény erőteljesen befolyásolja az ott élő állatok szaporodási arányát.","shortLead":"A bohóchalak szaporodását veszélyezteti a fényszennyezettség – állapították meg kutatók, akik szerint...","id":"20190713_korallzatonyok_fenyszennyezettseg_bohochalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4b066c7-af69-4dad-af7a-7dff261b7dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ad6f19-fed4-44f8-bcd8-19814667b4a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_korallzatonyok_fenyszennyezettseg_bohochalak","timestamp":"2019. július. 13. 18:03","title":"Már annyi a fény a korallzátonyok környékén, hogy a bohóchalak ihatják meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","shortLead":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","id":"20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a9f7-47a1-4e48-a22f-97d02a178a75","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","timestamp":"2019. július. 12. 15:17","title":"Úgy ugrott át a katona a tengeralattjáróra, mint a vonatrabló a mozdony tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai Bizottság élére. ","shortLead":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai...","id":"20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb44af6-8971-47d1-83c4-337bb886e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","timestamp":"2019. július. 12. 17:54","title":"Orbán támogatja von der Leyen jelölését, az EP-képviselők egyre kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását, a határozat megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását...","id":"20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4434f8a0-6830-48a3-b828-56a9df28470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","timestamp":"2019. július. 13. 18:53","title":"Nincs visszaút, hivatalossá vált, hogy a kormány megcsonkítja az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]