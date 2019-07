Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen egyszerűbbé teheti a hidak tömeges állapotfelmérését az a műholdképekre alapozó technológia, melyet amerikai és brit kutatók dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen egyszerűbbé teheti a hidak tömeges állapotfelmérését az a műholdképekre alapozó technológia, melyet amerikai...","id":"20190712_muholdfelvetel_nasa_muholdkep_hidak_allapota_hidomlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c14f5d-fe83-4f8d-9184-2fcea1d84b8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_muholdfelvetel_nasa_muholdkep_hidak_allapota_hidomlas","timestamp":"2019. július. 12. 10:33","title":"Genovai hídkatasztrófa: ha hamarabb néznek a műholdképekre, tudták volna, hogy össze fog omlani a híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki Új-Delhiben, az egyik metrókocsiban szúrta ki, hogy egy teszter a Galaxy Foldot tartja a kezében.","shortLead":"Valaki Új-Delhiben, az egyik metrókocsiban szúrta ki, hogy egy teszter a Galaxy Foldot tartja a kezében.","id":"20190712_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acb2798-b77c-4b9d-bf1d-701fbd45c72b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. július. 12. 20:03","title":"Itt az első fotó a megjavított Samsung Galaxy Foldról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","shortLead":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","id":"20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8e407-6877-4e59-8c9a-883dc8b843c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","timestamp":"2019. július. 13. 12:24","title":"Óriási bírság néz ki a Facebooknak, de meg se rezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar külügyminiszter elárulta, mik a kormány céljai a kínai-magyar kapcsolatok területén: a Budapest-Belgrád vasútvonal hitelszerződésének mihamarabbi aláírása, új légi járatok indítása, újabb közös egyetemi program indítása, kínai akkreditálású érettségi bevezetése Magyarországon, két kínai bank Magyarországra telepítése.","shortLead":"A magyar külügyminiszter elárulta, mik a kormány céljai a kínai-magyar kapcsolatok területén: a Budapest-Belgrád...","id":"20190712_Szijjarto_Lehetove_kell_tenni_hogy_kinai_erettsegit_is_lehessen_tenni_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591e216-2d27-4cc3-a23b-5d6c852624c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szijjarto_Lehetove_kell_tenni_hogy_kinai_erettsegit_is_lehessen_tenni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 12. 11:30","title":"Szijjártó: Lehetővé kell tenni, hogy kínai érettségit is lehessen tenni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2a87a-6fcd-4213-9ed4-2bbdcfc1edee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kezdeményezéssel máris egy tonna szemetet spóroltak meg. ","shortLead":"A kezdeményezéssel máris egy tonna szemetet spóroltak meg. ","id":"20190712_Becs_eldobhato_kavespoharak_hulladek_szemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f2a87a-6fcd-4213-9ed4-2bbdcfc1edee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5911e65-ef26-425e-b25d-bd4fff4ac75f","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Becs_eldobhato_kavespoharak_hulladek_szemet","timestamp":"2019. július. 12. 15:38","title":"Harcot indított Bécs az eldobható kávéspoharak ellen, és remekül bevált a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfadd6b-861d-4978-b8ca-cac8f19a48a3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Határérték feletti melaminkioldódást mért egy kisgyermekeknek szánt bambusz étkészletből a francia hatóság. A kínai eredetű termékből Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt kéri, akiknek a háztartásában van az ismertetett azonosítójú étkészletből, ne használják.","shortLead":"Határérték feletti melaminkioldódást mért egy kisgyermekeknek szánt bambusz étkészletből a francia hatóság. A kínai...","id":"20190712_nebih_visszahivas_melamin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dfadd6b-861d-4978-b8ca-cac8f19a48a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b62d18-cd28-4a5c-b7cc-bde84cf89206","keywords":null,"link":"/kkv/20190712_nebih_visszahivas_melamin","timestamp":"2019. július. 12. 18:36","title":"Veszélyes gyerekétkészletet hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 75 éves Rubik Ernő Kossuth- és állami díjas építészmérnök, tárgytervező, a világsikerű bűvös kocka megalkotója.","shortLead":"Ma 75 éves Rubik Ernő Kossuth- és állami díjas építészmérnök, tárgytervező, a világsikerű bűvös kocka megalkotója.","id":"20190713_rubik_erno_75_eves_rubik_kocka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115fa13-e1ea-448c-ad84-f35e3bdb491b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_rubik_erno_75_eves_rubik_kocka","timestamp":"2019. július. 13. 09:03","title":"Ma ünnepli 75. születésnapját Rubik Ernő, a világhírű bűvös kocka atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már nemcsak a Czeglédy-ügyben eddig eljáró megyei főügyészség, hanem annak fellebbviteli főügyészsége is beszállt abba a jogi csatába, ami az erősen átpolitizált büntetőügy mielőbbi folytatásáért zajlik. A baloldali politikus szerint ez várható volt, de ha a bíróság elé akarják vinni, akkor szerinte kénytelenek lesznek újra nekigyürkőzni a vádemelésnek, miután az EP-választáson szerzett mentelmi joggal meg tudta hekkelni az eljárást.","shortLead":"Már nemcsak a Czeglédy-ügyben eddig eljáró megyei főügyészség, hanem annak fellebbviteli főügyészsége is beszállt abba...","id":"20190712_Czegledy_visszaszol_nem_meglepo_az_ugyeszseg_ujabb_huzasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02240bad-e748-4cc3-8947-a2ca32eb66ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Czegledy_visszaszol_nem_meglepo_az_ugyeszseg_ujabb_huzasa","timestamp":"2019. július. 12. 12:08","title":"Czeglédy visszaszól: várható volt az ügyészség újabb húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]