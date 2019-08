Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem után az ipar adatai is azt jelzik, lassul a növekedés a magyar gazdaságban.","shortLead":"A kiskereskedelem után az ipar adatai is azt jelzik, lassul a növekedés a magyar gazdaságban.","id":"20190807_Gyengen_teljesit_a_magyar_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c9e7d9-4409-49a4-a0a0-385c666e7c6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Gyengen_teljesit_a_magyar_ipar","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:50","title":"Gyengén teljesít a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz méteres kakaskodás balesettel, majd tettlegességgel zárult.","shortLead":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz...","id":"20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caceb1f-c9ea-4a50-86ce-80dc28efb5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:06","title":"Lakóautós és teherautós esett egymásnak egy körfogalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","shortLead":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","id":"20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d6c688-30c5-4f2a-9f48-4112b596d117","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:45","title":"Minek egy 250 millió eurós médiabirodalom egy cseh oligarchának Franciaországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is, és még ékszert is készíthetünk. Ez is lesz a Szigeten csütörtökön. ","shortLead":"Az a pont is eljött, amikor egy 85 éves nő a Sziget programjának egyik csúcselőadója – de azért várhatóak jó bulik is...","id":"20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19817e1c-08b9-41fa-917f-7e6bfa614c49","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Szupersztarok_a_csutortoki_Szigeten_Jane_Goodall_es_a_Franz_Ferdinand__napi_programajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:20","title":"Jane Goodall és a Franz Ferdinand a csütörtöki Sziget szupersztárjai – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","shortLead":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","id":"20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965a5734-3feb-4fd0-a683-f9c8b9d25db4","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:53","title":"Vihar és felhőszakadás érkezik, de van, ahol marad a hőségriadó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halottak száma még nem ismert, legalább harmincan megsebesültek az afgán fővárosban történt robbantásban.\r

\r

","shortLead":"A halottak száma még nem ismert, legalább harmincan megsebesültek az afgán fővárosban történt robbantásban.\r

\r

","id":"20190807_Hatalmas_robbanas_razta_meg_Kabult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6120ca22-e8aa-4278-8bb1-7b19a422e1d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Hatalmas_robbanas_razta_meg_Kabult","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:11","title":"Hatalmas robbanás rázta meg Kabult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f701baa-504e-4da0-8c3c-83badc8a5502","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártók szerint laboratóriumi eredményekkel is igazolható, hogy nincs benne káros sugárzás. A bevételt a katasztrófa miatt hátrányosan érintett régiókra akarják fordítani. Ízre pedig inkább pálinka az Atomik vodka, mint vodka.\r

\r

","shortLead":"A gyártók szerint laboratóriumi eredményekkel is igazolható, hogy nincs benne káros sugárzás. A bevételt a katasztrófa...","id":"20190808_Itt_az_elso_vodka_a_csernobili_zonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f701baa-504e-4da0-8c3c-83badc8a5502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202c7d9b-40c6-4d86-a203-4aa93db4c350","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Itt_az_elso_vodka_a_csernobili_zonabol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:58","title":"Itt az első vodka a csernobili zónából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák az erős motorú autókat.","shortLead":"Miközben itt Európában minden gramm CO2 ellen folyik a harc, a világ más részein még elég könnyelműen szabályozzák...","id":"20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e8cdebc-43d3-44b0-a310-15ff3fba9cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef8b1ec-ee02-48f2-b0a7-557a8b3e2025","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Daciabol_is_letezik_igazi_elmenyauto_de_messze_elkerul_minket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:25","title":"Daciából is létezik igazi élményautó, de messze elkerül minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]