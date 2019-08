Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó ütőképes magyar haderő, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr vezette feldunai magyar hadsereg Rüdiger (Rigyiger) orosz lovassági tábornoknak, ezzel elbukott a szabadságharc.","shortLead":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó...","id":"20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bcdbbf-e566-4042-a68b-b212c4329401","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:55","title":"Görgei 170 éve tette le a fegyvert Világosnál, és azt remélte, a győztesek csak őt végzik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","shortLead":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","id":"20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f8207-0ee0-4f9c-8a10-de26b38144ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:15","title":"Már a KRESZ-táblákat is okosítják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát. Ha sikerül ezt a gyakorlatba is átültetni, az órási lépés lenne a zöldenergia számára.","shortLead":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni...","id":"20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc22a3-f703-4663-8dc9-75a2b3a2e0d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:03","title":"Nagy ugrás készül: 20%-ról 80%-ra nőhet a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6578f3-eff7-4c1f-a7fa-e9450136df93","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:21","title":"Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a sofőr. ","shortLead":"Ittas volt a sofőr. ","id":"20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c8bee4-74e2-458e-ad71-c3cd881466a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:56","title":"Rímekbe szedve tálal egy balesetet a rendőrség a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","shortLead":"Az uszodát pont egy hotel mellé építenék, ahol korábban a Fidesz tartotta frakcióülését. ","id":"20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f602863-e6a4-48a6-8028-1f6864043806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a2aa3d-ba33-49e0-960c-04c890456747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_FINAszabvany_szerinti_milliardos_uszodat_epittet_Velence_de_nincs_meg_ra_a_penze","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:18","title":"FINA-szabvány szerinti milliárdos uszodát építtet Velence, de nincs meg rá a pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa65b40-0622-43b5-890b-0c4403985ee4","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Október 13-án választanak új parlamentet Lengyelországban, és jelenleg úgy látszik: a Jaroslaw Kaczynski vezette nemzeti-konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság megőrizheti abszolút többségét. Ebben saját ügyes taktikája éppúgy szerepet játszik, mint az ellenzék belviszályai.","shortLead":"Október 13-án választanak új parlamentet Lengyelországban, és jelenleg úgy látszik: a Jaroslaw Kaczynski vezette...","id":"20190813_Nyeresre_all_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa65b40-0622-43b5-890b-0c4403985ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6816c10d-e636-4659-81e1-bb992eb02367","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Nyeresre_all_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:14","title":"Nyerésre áll a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek sztrájkja miatt. A kabinet azt ígéri, nem hagyják, hogy a munkabeszüntetés megbénítsa az országot a turistaszezon közepén.","shortLead":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek...","id":"20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4e53f-59b4-46cf-b6e9-c114d3dccd23","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:50","title":"Limit van a benzinre a portugáloknál a turistaszezon csúcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]