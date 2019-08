Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői standokon sokszor még ennél is kevesebbért. Az érdekszövetség által kiharcolt áremelkedéssel egyelőre csak az áruházlánc járt jól. ","shortLead":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői...","id":"20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2887ad-53c3-4c10-b47d-5c3d9b727b59","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:05","title":"Dinnyekáosz: a termelők már 500 forintos kilónkénti árakról beszélnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért legmelegebb júliusi hónap volt a világon az időjárási feljegyzések kezdete, 1880 óta - közölte az amerikai Nemzeti Óceán-és Légkörkutató Hivatal (NOAA).","shortLead":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért...","id":"20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fde76c-05fc-4793-a5d0-0febe0b75105","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 21:25","title":"A tengeri jég sose volt még ilyen kicsi se az északi, se a déli sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis információt.","shortLead":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis...","id":"20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d77b3c-b2c9-496f-a684-69e8638e528c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:03","title":"Nekimegy az Instagram a kamu posztoknak, a felhasználók segítségét kérik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zsámbéki pihenőnél történt a baleset, még csütörtök este. Rövid idő alatt hatalmas kocsisor alakult ki.","shortLead":"A zsámbéki pihenőnél történt a baleset, még csütörtök este. Rövid idő alatt hatalmas kocsisor alakult ki.","id":"20190816_Elutottek_egy_gyalogost_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d35ba17-1498-4f93-992a-4b159caf9875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Elutottek_egy_gyalogost_az_M1esen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 04:59","title":"Elütöttek egy gyalogost az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","shortLead":"Ritkaság az ilyen, de most megtörtént az ország leggazdagabb emberével.","id":"20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e8b63c-4adf-4b43-9339-15106bed83a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Meszaros_Lorincnek_eggyel_kevesebb_cege_van","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:12","title":"Mészáros Lőrincnek eggyel kevesebb cége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","shortLead":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","id":"20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eb15c9-744f-458f-b21e-d2e20475b7f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:49","title":"Sürgős műtétre szorul Jean-Claude Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4766be08-7438-4f9b-a086-e15c399f19a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dale Earnhardt Jr. a magánrepülőjével éppen egy versenyre tartott.","shortLead":"Dale Earnhardt Jr. a magánrepülőjével éppen egy versenyre tartott.","id":"20190816_Tulelt_egy_repulogep_balesetet_csaladjaval_az_egyik_leghiresebb_Nascarpilota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4766be08-7438-4f9b-a086-e15c399f19a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c61774a-52ae-4b06-8d4c-9305c7935336","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Tulelt_egy_repulogep_balesetet_csaladjaval_az_egyik_leghiresebb_Nascarpilota","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:16","title":"Kigyulladt az egyik leghíresebb Nascar-pilóta magángépe landolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Popovics Juditot támogatja a Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MMM és az MSZP is.\r

","shortLead":"Popovics Juditot támogatja a Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MMM és az MSZP is.\r

","id":"20190815_A_Momentum_adja_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjeloltet_Tatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68138a4d-1a6f-4050-b6d4-e6c875f7de82","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_Momentum_adja_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjeloltet_Tatan","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:56","title":"A Momentum adja a közös ellenzéki polgármesterjelöltet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]