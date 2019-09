Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b5f86ea-4dab-46a3-8f18-87bd40f8bc6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország újraegyesítése óta kormányzó néppártok, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyengülését és az Alternatíva Németországnak (AfD) bevándorlásellenes ellenzéki párt előretörését mutatják a németországi Brandenburgban és Szászországban vasárnap tartott tartományi törvényhozási (Landtag-) választás késő este megjelent részeredményei.","shortLead":"Az ország újraegyesítése óta kormányzó néppártok, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Kereszténydemokrata Unió...","id":"20190901_nemet_tartomanyi_valasztas_spd_cdu_afd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5f86ea-4dab-46a3-8f18-87bd40f8bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922d5225-d3ec-42dc-8484-499019f3222a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_nemet_tartomanyi_valasztas_spd_cdu_afd","timestamp":"2019. szeptember. 01. 22:07","title":"Meggyengültek a kormánypártok előretört az AfD a német tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","shortLead":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","id":"20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0c8ea6-53d4-43c4-b17f-a04277aface1","keywords":null,"link":"/elet/20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:41","title":"Vekerdy: Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szíriai város imámjának lefejezésével és a legalább 25 embert meggyilkoló fegyveres csoport vezetésével vádolták meg Hasszán F.-et.","shortLead":"Egy szíriai város imámjának lefejezésével és a legalább 25 embert meggyilkoló fegyveres csoport vezetésével vádolták...","id":"20190903_vadirat_Hasszan_F_terror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6a8456-9400-4d39-911e-df859312a2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_vadirat_Hasszan_F_terror","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:24","title":"Elkészült a vádirat Hasszán F. ellen, tényleges életfogytiglant kér az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színésznő az átvételekor elmondta, áldottnak érzi magát, hogy ilyen hosszú karrierje lehetett.","shortLead":"Az Oscar-díjas színésznő az átvételekor elmondta, áldottnak érzi magát, hogy ilyen hosszú karrierje lehetett.","id":"20190902_Julie_Andrews_eletmudijat_kapott_Velenceben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea804d8-bdf3-4e5e-a047-8d9e64cf7907","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Julie_Andrews_eletmudijat_kapott_Velenceben","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:53","title":"Julie Andrews életműdíjat kapott Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet is számba veszi annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a jövő közös erőfeszítéseket kívánó kihívásaira.","shortLead":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet...","id":"20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a48d7-9ba9-426e-a8f2-4861517b56c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:15","title":"Milyen élet vár ránk 2050-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","shortLead":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","id":"20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63b9adb-59a0-4e6a-b365-144932400cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:45","title":"Boris Johnson kizárná a vele szembeforduló képviselőket a frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal a sebességkorlátozás nélküli Autobahnon.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal...","id":"20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb03c49-c1df-4c5c-923b-8d06a9d6684e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:41","title":"Videó: így hasít padlógázzal a német autópályán egy új Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]