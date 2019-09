Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","shortLead":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","id":"20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf79e-df79-4d38-a848-d8d428e28548","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. szeptember. 14. 21:09","title":"Márki-Zay: Politikai alapon büntették a hódmezővásárhelyi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e198a62-ba1a-4644-a214-6b3e6ad632fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki szállodaszobák helyett 67 milliót inkább lakókocsira költene, mutatunk egy látványos ajánlatot. ","shortLead":"Ha valaki szállodaszobák helyett 67 milliót inkább lakókocsira költene, mutatunk egy látványos ajánlatot. ","id":"20190915_Bowulf_Road_Chief_Endless_Highways","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e198a62-ba1a-4644-a214-6b3e6ad632fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83feba6-f2c9-4b32-8a90-ad7b560f8f68","keywords":null,"link":"/cegauto/20190915_Bowulf_Road_Chief_Endless_Highways","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:57","title":"Nagyjából húsz luxusút árában van ez az osztályon felüli lakókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","id":"20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa3f95f-1f21-4542-b7ee-b9aa3f686f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:39","title":"Karácsony a megafonos vitáról: ismerem a főpolgármester sajátos stílusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A General Electric (GE) amerikai óriáscég értékesíti az alaptevékenységéhez közvetlenül nem tartozó üzletágakat, hogy a bevételből csökkentse adósságát.","shortLead":"A General Electric (GE) amerikai óriáscég értékesíti az alaptevékenységéhez közvetlenül nem tartozó üzletágakat...","id":"20190915_A_General_Electric_38_milliard_dollar_bevetelt_var_uzletageladasokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751c7a14-b331-4f15-b58b-262e83da191a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_A_General_Electric_38_milliard_dollar_bevetelt_var_uzletageladasokbol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:04","title":"A General Electric 38 milliárd dollár bevételt vár üzletágeladásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","shortLead":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","id":"20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffd1a4-84ff-42fd-b873-9d3e81cfe6da","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:54","title":"Személyes fogadással tolta meg Orbán a Fidesz új polgármester-jelöltjeinek kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt hónapok magyar külpolitikai fejleményei is. Orbán Viktor próbál szövetségeket építeni a fegyverbeszerzések révén és úgy tűnik van erre fogadó készség a világ vezetői részéről. Közben a kritikus skandináv államokkal a gazdasági kapcsolatokat sem fűzi szorosra a magyar diplomácia.","shortLead":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt...","id":"201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527fd3c3-5afb-4929-ade2-52d25b81f903","keywords":null,"link":"/itthon/201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:00","title":"Orbán rájött: fegyvervásárlással elkerülheti, hogy számonkérjék a jogállam lebontása miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon – közölte a rendőrség.","shortLead":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon –...","id":"20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ea4b5-b27c-49b7-b2f8-4ee2cec51624","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","timestamp":"2019. szeptember. 14. 17:30","title":"Egyébként is felejtse el a mobilját vezetés közben, de most különösen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]