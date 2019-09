Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"192bbfbc-7805-4f6b-a896-94fe14733c65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamvas Zoltán szerint elképesztő a fejlődés a tizenöt évvel ezelőtti helyzethez képest.","shortLead":"Hamvas Zoltán szerint elképesztő a fejlődés a tizenöt évvel ezelőtti helyzethez képest.","id":"20190919_Magyar_Bocuse_dOr_Akademia_elnoke_Pragahoz_kepest_is_jol_all_Budapest_gasztronomiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=192bbfbc-7805-4f6b-a896-94fe14733c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b70a44-ad63-4106-a935-a92d670f6a35","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Magyar_Bocuse_dOr_Akademia_elnoke_Pragahoz_kepest_is_jol_all_Budapest_gasztronomiaban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:25","title":"Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke: Prágához képest is jól áll Budapest gasztronómiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemrég elhunyt író kívánsága az volt, hogy a német fővárosban őrizzék és gondozzák irodalmi munkásságát.","shortLead":"A nemrég elhunyt író kívánsága az volt, hogy a német fővárosban őrizzék és gondozzák irodalmi munkásságát.","id":"20190920_Konrad_Gyorgy_a_Berlini_Muveszeti_Akademianak_adomanyozta_a_hagyatekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09611508-cead-4d72-a4d8-f9a136d3e257","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Konrad_Gyorgy_a_Berlini_Muveszeti_Akademianak_adomanyozta_a_hagyatekat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:06","title":"Konrád György a Berlini Művészeti Akadémiának adományozta a hagyatékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","shortLead":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","id":"20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748b90c3-64e2-4ea0-8930-991bf5646866","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:34","title":"Két baleset is volt az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két babára már régóta hatalmas volt az igény. ","shortLead":"A két babára már régóta hatalmas volt az igény. ","id":"20190920_Magyarorszagon_is_debutal_a_kerekesszekes_es_a_mulabas_Barbie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9069d62-5cb8-45e4-a5b5-fee5fac60d41","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Magyarorszagon_is_debutal_a_kerekesszekes_es_a_mulabas_Barbie","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:37","title":"Magyarországon is debütál a kerekesszékes és a műlábas Barbie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond a védekezésről, 8,5 év börtönt kap és teljes vagyonelkobzást.","shortLead":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond...","id":"20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c5bfc-ca86-4977-b222-a0ea76f22b73","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:59","title":"Magyar Narancs: 8,5 évet kért Simonka Györgyre az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","shortLead":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","id":"20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2190c-f9ef-48d5-9f5e-d572b9e39c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:52","title":"Varga Judit nyílt meghallgatást javasolt Brüsszelben, de „mások” ezt nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fccf43-e97d-412b-b06f-bff48298cd1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új játék tartja lázban a netet. Az ImageNet Roulette a fotónkat kategorizáló algoritmusként indult, de valami más lett belőle.","shortLead":"Új játék tartja lázban a netet. Az ImageNet Roulette a fotónkat kategorizáló algoritmusként indult, de valami más lett...","id":"20190920_imagenet_roulette_kepfelismero_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6fccf43-e97d-412b-b06f-bff48298cd1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413eb2fc-11cb-4a9b-b8c7-686bc6a35ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_imagenet_roulette_kepfelismero_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:33","title":"Jó poénnak tűnik a fotónkat ellenőrző algoritmus, csak ne lenne rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy bejelentést.","shortLead":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy...","id":"20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ec811-4dc2-4bae-9aa5-13dd5e3821b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:03","title":"Belehúz a Google: 600+ milliárd forintnyi összeget költenek napelemekre és szélturbinákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]