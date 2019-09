Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami az interneten szembejött, és teljesen biztos benne, hogy az ő bajára nincs segítség. Dr. Terray-Horváth Attila neurológus szomnológust kérdeztük az alvászavar okairól és a megfelelő kezelésről.","shortLead":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami...","id":"sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b949af6-c5c6-4bb1-b6b2-7ab2c068bf7a","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:30","title":"Ön sem alszik jól? Ne legyen kifogása, menjen orvoshoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"73e2281f-f0c6-4393-9844-c1c9d95b1558","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Olcsón is meg lehet úszni egy okosított óra beszerzését. A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band 4. Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban az újdonság.","shortLead":"Olcsón is meg lehet úszni egy okosított óra beszerzését. A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band...","id":"20190921_xiaomi_mi_band_4_teszt_okosora_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e2281f-f0c6-4393-9844-c1c9d95b1558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24114315-3bbd-4109-bec8-feaf61deed94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_xiaomi_mi_band_4_teszt_okosora_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"11 ezerbe kerül a Xiaomi okossága, ami csuklóból elárul rólunk sok mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az októberi utalás hétvégére esne, ezért módosítanak kicsit a renden.","shortLead":"Az októberi utalás hétvégére esne, ezért módosítanak kicsit a renden.","id":"20190922_Hamarabb_erkezik_a_nyugdij_oktoberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcd306a-4af1-477c-941e-ece7949d0b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Hamarabb_erkezik_a_nyugdij_oktoberben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:58","title":"Hamarabb érkezik a nyugdíj októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71a9e0-2bac-4ab1-8f3c-ef63dfc63f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt keresi a rendőrség. ","shortLead":"Rongálás miatt keresi a rendőrség. ","id":"20190923_Felvette_a_kamera_ahogy_szetveri_a_kaputelefont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec71a9e0-2bac-4ab1-8f3c-ef63dfc63f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15bcd0f-bbdf-422c-bf55-064603e4c925","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Felvette_a_kamera_ahogy_szetveri_a_kaputelefont","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:26","title":"Felvette a kamera, ahogy szétveri a kaputelefont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény...","id":"20190921_Orban_viktor_atreju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7846ab-baf6-4b11-99da-6d63ce1bf3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_viktor_atreju","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:15","title":"Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","shortLead":"Johnson közölte, egyeztetnek Washingtonnal a válaszlépésről. ","id":"20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a86ac-c395-41f5-a3ef-6b562be8fa89","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Boris_Johnson_is_Teheran_inditotta_a_szaudi_olajfinomito_elleni_tamadast","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:51","title":"Boris Johnson szerint is Teherán indította a szaúdi olajfinomító elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően decemberben lesz megfigyelhető az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amelyet egy amatőr csillagász fedezett fel a Krím-félszigeti Asztrofizikai Obszervatóriumban.","shortLead":"Vélhetően decemberben lesz megfigyelhető az a Naprendszeren kívülről érkezett üstökös, amelyet egy amatőr csillagász...","id":"20190921_c2019_q4_boriszov_ustokos_mikor_lathato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe64b766-7a89-4b38-9201-8662d40593c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_c2019_q4_boriszov_ustokos_mikor_lathato","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:03","title":"Decemberben kerülhet a szemünk elé a Naprendszeren kívülről betolakodott üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető ez komolyan.","shortLead":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető...","id":"20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b86c8-0d58-419e-a22e-37561b11d162","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:34","title":"Jemenből szóltak, hogy Irán újabb támadást tervez a szaúdiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]