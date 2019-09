Főzzön velünk!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","shortLead":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","id":"20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c77021-2726-450c-a30e-0a326bde8220","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:07","title":"Bernie Sanders amerikai szenátorokkal nekiment a budapesti nagykövetnek Putyin bankja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","shortLead":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","id":"20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e13b265-a0b1-4912-8805-b5ba534210a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:15","title":"Kubatov Gábor bocsánatot kért a Fidesz nevében Szekeres Imrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71c2ec-780f-4d2a-8cba-b9c86a371f23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint egy csésze teában sok millió mikroszkopikus műanyagdarab lehet.","shortLead":"Egy kutatás szerint egy csésze teában sok millió mikroszkopikus műanyagdarab lehet.","id":"20190926_Amikor_legutobb_teazott_nyelt_egy_kis_muanyagot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f71c2ec-780f-4d2a-8cba-b9c86a371f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd48ff2-8e4b-4277-9a33-a5b128804855","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Amikor_legutobb_teazott_nyelt_egy_kis_muanyagot_is","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:32","title":"Amikor legutóbb teázott, nyelt egy kis műanyagot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad. A polgármester azt mondta, szerinte értek el sikereket az elmúlt öt évben, mégsem vállalja a további feladatokat. A helyiek pedig széttárták a kezüket. Videóriport Zala megyéből.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad...","id":"20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31a993-dbde-44ba-b35e-cbc5ec6fde77","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:30","title":"A zalai falu, ahol senki nem akar polgármester lenni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows beépített böngészőjének menetrenden kívüli frissítése azért vált szükségessé, mert találtak benne egy olyan hibát, amelyet kihasználva távolról átvehető az irányítás a számítógépek fölött.","shortLead":"A Windows beépített böngészőjének menetrenden kívüli frissítése azért vált szükségessé, mert találtak benne egy olyan...","id":"20190925_microsoft_windows_veszfrissites_internet_explorer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e37365-c129-483e-99c8-3290be306c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_microsoft_windows_veszfrissites_internet_explorer","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:03","title":"Vészfrissítést adott ki a Microsoft, telepítse azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689a562a-92e7-4feb-91c4-5f1b76df414a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hamarosan teljesen kivezeti Európából a gázolajjal működő erőforrásokat.","shortLead":"A japán gyártó hamarosan teljesen kivezeti Európából a gázolajjal működő erőforrásokat.","id":"20190925_honda_vege_a_dizeleknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689a562a-92e7-4feb-91c4-5f1b76df414a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb7bbd0-fe5c-4bbd-af1d-99ec57f8b14c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_honda_vege_a_dizeleknek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:21","title":"Honda: Vége a dízeleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","shortLead":"A jogszabály hatálya csak az Európai Unióra vonatkozik.","id":"20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33201032-314f-4fe2-94f6-8063a094581c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_europai_birosag_google_felejteshez_valo_jog","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:11","title":"Nem kell a Google-nek a világon mindenhol törölnie a felhasználók által kért keresési adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt, aki fideszes Voldemortként is ismert.","shortLead":"Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték szerdán a Fővárosi Ítélőtáblán Mengyi Roland volt kormánypárti képviselőt...","id":"20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c750e5f-a0d9-4037-98fc-7db56463be37","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Negy_ev_letoltendot_kapott_Mengyi_Roland","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:12","title":"Négy év letöltendő börtönt kapott a volt fideszes Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]