Főzzön velünk!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba ellenzékieknél.","shortLead":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba...","id":"20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5749312-eaae-4088-b4d7-73ca22c383b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:49","title":"Tömeges házkutatásokkal vegzálják az ellenzékieket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","shortLead":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","id":"20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9367e7b-454c-4d88-b32c-73a259880b2f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:17","title":"Ön beöltözne az igazolványképén, ha tehetné? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dab253f-0ef7-4852-8582-5150bede68ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy eltűnt mobiltelefon miatt vesztek össze.","shortLead":"Egy eltűnt mobiltelefon miatt vesztek össze.","id":"20190911_Lelocsolta_gazolajjal_es_fel_akarta_gyujtani_ismeroset_egy_suttoi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dab253f-0ef7-4852-8582-5150bede68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e379db8-161c-4faa-aeaf-7ecb11930708","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Lelocsolta_gazolajjal_es_fel_akarta_gyujtani_ismeroset_egy_suttoi_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:59","title":"Lelocsolta gázolajjal és fel akarta gyújtani ismerősét egy süttői férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf86a44a-3107-40e2-b1d2-c59b7f5a80ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"28 évvel az ikonikus címlapfotó után, amelyen a terhes Demi Moore anyaszült meztelenül pózolt, a színész ismét levetkőzött. Ezúttal a Harper's Bazaar októberi számának.","shortLead":"28 évvel az ikonikus címlapfotó után, amelyen a terhes Demi Moore anyaszült meztelenül pózolt, a színész ismét...","id":"20190912_Az_56_eves_Demi_Moore_ismet_levetkozott_egy_cimlap_kedveert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf86a44a-3107-40e2-b1d2-c59b7f5a80ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64006d70-a4de-490d-8e55-c744263c8736","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Az_56_eves_Demi_Moore_ismet_levetkozott_egy_cimlap_kedveert","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:20","title":"Az 56 éves Demi Moore ismét levetkőzött egy címlap kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pető Tiboron a magyar szurkolók viselkedését kérik számon. ","shortLead":"Pető Tiboron a magyar szurkolók viselkedését kérik számon. ","id":"20190912_szlovak_kulugyminiszterium_nagykovet_magyar_szlovak_valogatott_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b696f3bf-bcd5-4183-9b63-59fbd5889e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szlovak_kulugyminiszterium_nagykovet_magyar_szlovak_valogatott_meccs","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:40","title":"Behívatta a szlovák külügy a magyar nagykövetet a magyar-szlovák meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Arra nem tért ki, hogy ez a szándék nem csak az ellenzéki erőknek köszönhetően bukhatott meg. Elmondta azt is, nem látja értelmét főpolgármester-jelölti vitának. \r

","shortLead":"Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki...","id":"20190911_Kosa_Lajos_Semmi_ertelme_a_fopolgarmesterjelolti_vitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7621e-c4b1-4e7e-9c08-440e90fa2319","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Kosa_Lajos_Semmi_ertelme_a_fopolgarmesterjelolti_vitanak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:53","title":"Kósa Lajos: Semmi értelme a főpolgármester-jelölti vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]