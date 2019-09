Főzzön velünk!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett Törökországba vasárnap az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya, és ezzel lezárult az említett rendszer elemei szerződésben rögzített szállításának második szakasza.","shortLead":"Megérkezett Törökországba vasárnap az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya, és ezzel...","id":"20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88a246-b2fa-4c14-9c30-480e496a3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:45","title":"Megérkezett Törökországba az orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","shortLead":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","id":"20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866669e6-cc7e-40a4-9a89-fbcc84f6e188","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:05","title":"Hivatalos: újabb rendkívüli közgyűlést tart az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450b685-a84d-433e-88b6-568c151c4276","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"11 százalékkal magasabb áron nyitott a Brent olajfajta hétfőn. ","shortLead":"11 százalékkal magasabb áron nyitott a Brent olajfajta hétfőn. ","id":"20190916_Maris_megugrott_az_olajar_a_szaudi_olajterminalok_tamadasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9450b685-a84d-433e-88b6-568c151c4276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ec6386-8ffe-41ee-9924-fe6c78b32054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Maris_megugrott_az_olajar_a_szaudi_olajterminalok_tamadasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:59","title":"Máris megugrott az olajár a szaúdi olajterminálok támadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs egyértelmű esélyese. Így valószínű, hogy novemberben második fordulót tartanak.","shortLead":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs...","id":"20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f83475-3049-4b85-9afd-d1f491dd833e","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:38","title":"A tunéziai Berlusconi részvételével megkezdődött az elnökválasztás az arab országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","shortLead":"Győrben vitt el egy pénztárcát a kórházi tolvaj.","id":"20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6176af-8fc2-4a0a-889d-a67061c04bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Orvosi_maszkkal_az_arcan_lopott_a_szuleszetrol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:27","title":"Orvosi maszkkal az arcán lopott a szülészetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először, egy adománygyűjtő esten beszélt. ","shortLead":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először...","id":"20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79be02db-1e79-445e-8a7c-fab15dfdb78c","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:55","title":"Rod Stewart először beszélt a prosztatarákjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]