[{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2601ddc-4a37-4a0b-974e-0b958b771b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Itt a Fidesz csodafegyvere: részátadás félkész utak és létesítmények felavatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","shortLead":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","id":"20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478d3d53-14fe-4184-95ee-a95ca0845fba","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","timestamp":"2019. október. 01. 10:56","title":"Újra kiírták a tendert a budai Vár falainak megerősítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","shortLead":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","id":"20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d111b4-dbb3-4327-ac7e-8997ad428aef","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","timestamp":"2019. október. 02. 11:08","title":"Most Olaszországban nyert újabb díjat a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d624848-0b16-4860-af8e-b4f070773d49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit a dróntechnika buktatta le.","shortLead":"A férfit a dróntechnika buktatta le.","id":"20191002_barlang_szokott_rab_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d624848-0b16-4860-af8e-b4f070773d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589bee67-ff45-40a7-a6e8-e7822f42aefa","keywords":null,"link":"/elet/20191002_barlang_szokott_rab_kina","timestamp":"2019. október. 02. 10:31","title":"17 évig bujkált egy barlangban egy szökött rab Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","shortLead":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","id":"20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a79ce-f8cf-4ab6-be7c-aad419395a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","timestamp":"2019. október. 01. 13:03","title":"Ön is kapott egy széfet a Microsofttól, a legféltettebb fájljait rakhatja bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel \"a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi\".","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk...","id":"20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f0fe60d-fd8a-4877-8760-11c43e3fbc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5b1ac9-b210-45ac-8d18-8650abb85da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_voros_hus_huseves_feldolgozott_elelmiszer_fogyasztasa_egeszseges_tanulmany","timestamp":"2019. október. 03. 10:03","title":"Egy tudóscsapat váratlan bejelentése: együnk sok vörös húst, nyugodtan jöhet a kolbász is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookét már lekörözi, a Telegramétól viszont még elmarad a WhatsApp új funkciója, amit egyelőre még senki sem használhat.","shortLead":"A Facebookét már lekörözi, a Telegramétól viszont még elmarad a WhatsApp új funkciója, amit egyelőre még senki sem...","id":"20191001_whatsapp_beta_android_uzenet_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d98011-9c4c-46b1-b5d4-08996aef0796","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_whatsapp_beta_android_uzenet_torlese","timestamp":"2019. október. 01. 19:03","title":"Új funció készül a WhatsApphoz, biztonságosabb lesz tőle a csevegés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1963d3b7-add3-402e-884d-7c9670e2d44c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Október 1-én nyílik meg a Godot Kortárs Művészeti Intézet Óbudán, egy régi textilgyár területén. Ennek apropóján nyári portréinterjúnkat közöljük az ötletgazdával, Sáfár Zoltánnal. ","shortLead":"Október 1-én nyílik meg a Godot Kortárs Művészeti Intézet Óbudán, egy régi textilgyár területén. Ennek apropóján nyári...","id":"201916_safar_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1963d3b7-add3-402e-884d-7c9670e2d44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fd768-7a8e-4b13-813a-1a474ba3c804","keywords":null,"link":"/360/201916_safar_zoltan","timestamp":"2019. október. 01. 15:00","title":"Godot már itt van - gyár helyére álmodott művészeti intézetet Sáfár Zoltán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]