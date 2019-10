Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas indokból elkövetett emberöléssel, szexuális erőszakkal és kifosztással vádolja.","shortLead":"Megkezdődött a soroksári futónő meggyilkolásával vádolt férfi pere. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit aljas...","id":"20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0195b0-d8c4-49c3-b301-5cd00bad5768","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_soroksari_gyilkossaggal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:13","title":"Életfogytiglant is kaphat a soroksári gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környéken nagy a torlódás. ","shortLead":"A környéken nagy a torlódás. ","id":"20191007_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_az_Ulloi_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176721dc-78ef-4b12-8017-a3aaace6f0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Szirenazo_rendorauto_karambolozott_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. október. 07. 19:05","title":"Szirénázó rendőrautó karambolozott az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","shortLead":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","id":"20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76914443-13a5-4420-a42c-a0aadddfa383","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","timestamp":"2019. október. 07. 10:10","title":"A felfedezők bőrébe bújthatunk: Budapestre érkezik a Tutanhamon-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs konzolját. A japánok most végre ezt is megosztották, az időpont 2020 vége.","shortLead":"A PlayStation 5-tel kapcsolatos első hírek óta kíváncsiak a játékosok, mikor vásárolhatják meg a Sony újgenerációs...","id":"20191008_sony_playstation_5_megjelenes_2020_karacsony_dualshock_kontroller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ba7ade-d350-483c-b935-e00149d5493f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_sony_playstation_5_megjelenes_2020_karacsony_dualshock_kontroller","timestamp":"2019. október. 08. 15:03","title":"Bemondta a Sony, mikor jön a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","shortLead":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","id":"20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1d8508-3a66-4468-b961-07054c804765","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","timestamp":"2019. október. 07. 11:06","title":"Már 93 gyilkosságot ismert be az Egyesült Államok legbrutálisabb sorozatgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti blog címén nem érhető el az oldal, de a szerzője már jelentkezett.","shortLead":"Az eredeti blog címén nem érhető el az oldal, de a szerzője már jelentkezett.","id":"20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_blog_vadak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e9d1e2-7ae9-4269-a12b-eea5cdaee88f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_blog_vadak","timestamp":"2019. október. 07. 13:05","title":"Eltűnt, majd új címen indult újra a blog, amelyen szexpartizással vádolták Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","shortLead":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","id":"20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82636dd0-eb44-41fa-b32a-a0b025bb3e19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Villanyos puttonyos: jön a Porsche 761 lóerős Taycan kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Véleménye szerint, ami közpénz, az közügy marad. ","shortLead":"Véleménye szerint, ami közpénz, az közügy marad. ","id":"20191007_Karacsony_Gergely_is_megszolalt_a_Borkaiugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21550913-2d62-4362-a8d9-beec2a69d49a","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Karacsony_Gergely_is_megszolalt_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 07. 16:55","title":"Karácsony Gergely is megszólalt a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]