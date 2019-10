Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válságkommunikációval foglalkozó szakembereket kérdeztünk arról, milyen lehetőségek vannak a fideszes, győri polgármester, Borkai Zsolt szexbotrányának kommunikálására. ","shortLead":"Válságkommunikációval foglalkozó szakembereket kérdeztünk arról, milyen lehetőségek vannak a fideszes, győri...","id":"20191007_borkai_kriziskommunikacio_botrany_johnson_and_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd302c2-7870-4ad8-bb8f-b63588ecbd28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_borkai_kriziskommunikacio_botrany_johnson_and_johnson","timestamp":"2019. október. 07. 17:30","title":"\"Mindig le lehet mondani\" - ezt ajánlja egy kommunikációs szakember Borkai Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

