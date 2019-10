Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","shortLead":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","id":"20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bc7aa-f948-4aca-a500-0ffe9456943c","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","timestamp":"2019. október. 17. 05:19","title":"Több száz pedofilt kapcsoltak le egyszerre világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem.","shortLead":"A Fidesz visszafogadta Erdősi Lászlót, de hiába. Még a testületbe sem került be egyetlen jelöltjük sem.","id":"20191016_Csunya_vereseget_szenvedett_a_kopaszbotranybol_megismert_Erdosi_Laszlone_ferje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9667a8c6-b0d0-4f0d-a918-ff0a7e4a0725","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Csunya_vereseget_szenvedett_a_kopaszbotranybol_megismert_Erdosi_Laszlone_ferje","timestamp":"2019. október. 16. 18:46","title":"Csúnya vereséget szenvedett a kopaszbotrányból megismert Erdősi Lászlóné férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","shortLead":"A pszichológus halála után megjelent a sokat emlegetett Nők Lapja-rovat utolsó írása.","id":"20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9b592d-ccc3-4b2c-9907-3d7e69a794b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27a3c8-45a4-4a13-bffa-780ebf518e06","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Vekerdy_Tamas_utolso_tanacsa_a_Nok_Lapjaban_egyik_gyerek_sem_hulye","timestamp":"2019. október. 15. 14:07","title":"Vekerdy Tamás utolsó tanácsa a Nők Lapjában: egyik gyerek sem hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c24c9a6-7cd1-4faf-be8f-d0b1f3041c34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Cayman GT4-nél léteznek erősebb és gyorsabb sportkocsik, de kevés olyan, mely nagyobb élvezetet nyújt nála.","shortLead":"A Porsche Cayman GT4-nél léteznek erősebb és gyorsabb sportkocsik, de kevés olyan, mely nagyobb élvezetet nyújt nála.","id":"20191015_szuletesnapi_kulonleges_sportauto_keszult_az_egyik_legelvezetesebb_porschebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c24c9a6-7cd1-4faf-be8f-d0b1f3041c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285edf9e-89d3-4265-af93-d63b1c276560","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_szuletesnapi_kulonleges_sportauto_keszult_az_egyik_legelvezetesebb_porschebol","timestamp":"2019. október. 15. 11:21","title":"Születésnapi különleges sportautó készült az egyik legélvezetesebb Porschéból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","shortLead":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","id":"20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdad575-b87d-4320-91a6-606505a9083c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","timestamp":"2019. október. 16. 14:16","title":"Lemond parlamenti mandátumáról a Kanári-szigetekről ingázó MSZP-s Tóbiás József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","shortLead":"Több vonat jár a Balaton és Budapest között is.","id":"20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbf3b62-da5a-45a6-a2b0-e7df78027076","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Uj_esti_es_ejszakai_vonatokat_indit_a_MAV","timestamp":"2019. október. 16. 09:36","title":"Új esti és éjszakai vonatokat indít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Olyannyira nem akar koalícióban kormányozni a kisebbségi kabinetet vezető Pedro Sánchez spanyol kormányfő, hogy a megismételt választás kockázatát is vállalja, ám ezzel újabb hónapokra bizonytalanságba taszítja a lassuló gazdaságot.","shortLead":"Olyannyira nem akar koalícióban kormányozni a kisebbségi kabinetet vezető Pedro Sánchez spanyol kormányfő...","id":"201939__patthelyzet_madridban__baloldali_viszaly__ujra_valasztas__kiralyi_tobbes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd76ef9f-cca4-4fc2-a7fa-1c08b2ba8428","keywords":null,"link":"/360/201939__patthelyzet_madridban__baloldali_viszaly__ujra_valasztas__kiralyi_tobbes","timestamp":"2019. október. 15. 11:00","title":"A spanyolok idén már másodszor választanak, ám a kormányzással nem törődik senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","shortLead":"Annyit rendelünk online, hogy egy év alatt 14 százalékkal több csomagot kellett a Magyar Postának szállítania. ","id":"20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99df679-6bd7-4f37-98da-8a4b695660fa","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Annyira_rakattant_a_magyar_az_online_rendelesre_hogy_akar_napi_250_ezer_csomaggal_is_megkuzdhet_a_posta","timestamp":"2019. október. 15. 15:01","title":"Annyira rákattant az online rendelésre a magyar, hogy akár napi 250 ezer csomaggal is megküzdhet a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]