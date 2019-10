Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","shortLead":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","id":"20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1841d0-265d-4629-b9aa-5c4f5e84df50","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","timestamp":"2019. október. 15. 08:03","title":"Új funkció jött a Google Térképbe, jól jön majd legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40be4e75-4a45-45dc-9f83-9a326cdd26ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A homoki prérifüvet már 2017-ben kimutatták Magyarországon, de azóta máshol is megjelent. 