[{"available":true,"c_guid":"fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokon az egyik, ha nem a legnagyobb elért sikere az ellenzéknek az, hogy a polgármesteri címek mellé a közgyűlési többséget is megszerezték. Több olyan hely is van Budapesten és országban, ahol a polgármesteri címet nem, de a közgyűlési többséget elvitte az ellenzék.","shortLead":"Az önkormányzati választásokon az egyik, ha nem a legnagyobb elért sikere az ellenzéknek az, hogy a polgármesteri címek...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_budapest_megyei_jogu_varosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1922fa3-87b2-433b-ac17-e22e96549c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_budapest_megyei_jogu_varosok","timestamp":"2019. október. 14. 12:10","title":"Ahol nyert, ott mindent vitt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","shortLead":"A német gyártó leleplezte a nemrégiben debütált Taycan korábbiaknál szerényebb tudású változatát.","id":"20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18341604-fb03-4681-aedf-7924099a442a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_itt_a_porsche_olcsobb_es_gyengebb_villanyautoja_ami_meg_igy_is_571_loeros","timestamp":"2019. október. 14. 16:46","title":"Itt a Porsche olcsóbb és gyengébb villanyautója, ami még így is 530+ lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi az iskola vécéjébe rángatta a gyereket.","shortLead":"A férfi az iskola vécéjébe rángatta a gyereket.","id":"20191014_keztores_diak_hodmezovasarhely_tanar_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f4cbd3-7116-4a81-818f-62c35642acac","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keztores_diak_hodmezovasarhely_tanar_vademeles","timestamp":"2019. október. 14. 14:39","title":"Diák kezét törte el egy hódmezővásárhelyi tanár, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie a techvilág fontosabb hírei közé. Az ok a hosszúnak ígért üzemidőben keresendő.","shortLead":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie...","id":"20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18419c69-a66c-4cda-aa07-d09baa77c026","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","timestamp":"2019. október. 15. 12:03","title":"Kár, hogy ezt az androidos mobilt csak Japánban árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyelvvizsga-szabályozás szigorítása miatt a pedagógiai és az egészségtudományok területén csökkenhet a leginkább a hallgatók száma.\r

","shortLead":"A nyelvvizsga-szabályozás szigorítása miatt a pedagógiai és az egészségtudományok területén csökkenhet a leginkább...","id":"20191015_Nincs_roham_a_nyelviskolakban_tobb_ezren_szorulhatnak_ki_a_felsooktatasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae74ece5-6a32-4c25-a5f2-e80fc753b482","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Nincs_roham_a_nyelviskolakban_tobb_ezren_szorulhatnak_ki_a_felsooktatasbol","timestamp":"2019. október. 15. 05:20","title":"Nincs roham a nyelviskolákban, több ezren szorulhatnak ki a felsőoktatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed028be-ed49-4b9e-9afb-f5da67313d70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évekbe telik majd az anyag feldolgozása, de azután kiderülhet, mi lett azokkal a magyarokkal, akik a Szovjetunióba kerültek hadifogoly-táborba. ","shortLead":"Évekbe telik majd az anyag feldolgozása, de azután kiderülhet, mi lett azokkal a magyarokkal, akik a Szovjetunióba...","id":"20191014_szovjetunio_hadifogoly_adatok_leveltar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ed028be-ed49-4b9e-9afb-f5da67313d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced357e6-2d58-40d0-950d-0cf5ab410a22","keywords":null,"link":"/elet/20191014_szovjetunio_hadifogoly_adatok_leveltar","timestamp":"2019. október. 14. 18:21","title":"Kiadják az oroszok 600 ezer Szovjetunióba hurcolt magyar hadifogoly adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","shortLead":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","id":"20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1841d0-265d-4629-b9aa-5c4f5e84df50","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","timestamp":"2019. október. 15. 08:03","title":"Új funkció jött a Google Térképbe, jól jön majd legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fiktív lakcímmel rendelkező szavazók miatt kell új választást tartani a faluban.","shortLead":"Fiktív lakcímmel rendelkező szavazók miatt kell új választást tartani a faluban.","id":"20191014_nyesta_onkormanyzati_valasztas_2019_fiktiv_lakcim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47576a73-c5ff-4bb8-99a7-c5d88493d5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_nyesta_onkormanyzati_valasztas_2019_fiktiv_lakcim","timestamp":"2019. október. 14. 15:08","title":"Nyéstán megismétlik a választást, mert olyanok is szavaztak, akiknek nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]