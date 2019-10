Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik tagja, miközben a távol-keleti országot rendszeres kritika éri az internet szigorú korlátozása miatt.","shortLead":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik...","id":"20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a655982-722e-45fd-8690-44d2c2ceace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","timestamp":"2019. október. 20. 15:26","title":"Kína vezető szerepet kíván betölteni a kibertér fejlődésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat az orosz állam.\r

","shortLead":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat...","id":"20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7133a-7aec-47c6-a20c-138d73df0d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","timestamp":"2019. október. 21. 09:14","title":"Orosz hackerek iráni álcába bújva támadták 20 ország szervezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9faff3-7f66-41bd-a96e-45e1d5985ce1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kétajtós Mercedes kupé egyenesen a 90-es évek elejére repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"Ez a kétajtós Mercedes kupé egyenesen a 90-es évek elejére repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20191021_tucatnyi_keszult_csak_ebbol_a_regi_amgbol_meg_is_kerik_az_arat_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9faff3-7f66-41bd-a96e-45e1d5985ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4342f4-a912-4215-b85c-af150efad0df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_tucatnyi_keszult_csak_ebbol_a_regi_amgbol_meg_is_kerik_az_arat_mercedes","timestamp":"2019. október. 21. 06:41","title":"Tucatnyi készült csak ebből a régi AMG-ből, meg is kérik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető kriptopénzekről, most pedig felsoroljuk azokat a hasznos információforrásokat és alkalmazásokat, amelyeket érdemes használnunk, ha sikeresek kívánunk lenni ezen a területen.","shortLead":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető...","id":"201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174801-adf9-4f75-a5f8-6c95bbd806ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","timestamp":"2019. október. 20. 15:53","title":"Lenne \"kriptospekuláns\"? Adunk egy eszközkészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését. Johnson nem önszántából lép.","shortLead":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését...","id":"20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcf4f6-bd52-43f2-b720-f047307aa82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","timestamp":"2019. október. 19. 22:13","title":"A Brexit elhalasztását kéri Boris Johnson az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","shortLead":"A sok kritika miatt inkább letett róla. ","id":"20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f68a563-c1d9-4ce3-bff5-e2379ab87a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b0573c-90b6-4664-b2b3-d175f2fef0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Megsem_Trump_golfklubjaban_lesz_a_G7csucs","timestamp":"2019. október. 20. 09:49","title":"Mégsem Trump golfklubjában lesz a G7-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","shortLead":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","id":"20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0e204-614d-4544-b384-847dd7428c5b","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","timestamp":"2019. október. 20. 11:59","title":"Jennifer Lawrence férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy ember megsérült, a forgalmat az M0-sra terelik.

","id":"20191019_Durva_baleset_volt_az_M3ason_lezartak_az_autopalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce13aed-2202-4eb1-99dd-337663d0e49d","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Durva_baleset_volt_az_M3ason_lezartak_az_autopalyat","timestamp":"2019. október. 19. 17:24","title":"Durva baleset volt az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]