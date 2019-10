Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes: olyan, mintha egy űrbéli arcot látnánk a képen.","shortLead":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes...","id":"20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70613feb-cde3-49d0-9fa3-82a17f4df53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","timestamp":"2019. október. 29. 16:03","title":"Galaktikus \"arcot\" fotózott a messzi űrben a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62aeb6-0164-49cf-a4e7-da2c7b3709f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt a szerencsenapja.","shortLead":"Ez volt a szerencsenapja.","id":"20191028_Lotto_lottonyertes_ferfi_utolso_kemoterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f62aeb6-0164-49cf-a4e7-da2c7b3709f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3f2133-f6b2-4b7c-9231-207a425171bd","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Lotto_lottonyertes_ferfi_utolso_kemoterapia","timestamp":"2019. október. 28. 11:59","title":"Útban az utolsó kemoterápiájára 200 ezer dollárt nyert a lottón egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. 