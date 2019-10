Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ernyővállalata, az Alphabet állítólag ajánlatot tett a Fitbitnek a cég felvásárlására. Vannak, akik már a mögöttes szándékot is sejtik.","shortLead":"A Google ernyővállalata, az Alphabet állítólag ajánlatot tett a Fitbitnek a cég felvásárlására. Vannak, akik már...","id":"20191029_google_alphabet_fitbit_veteli_ajanlat_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a102b-e826-4b73-9279-cb7a22bc0819","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_google_alphabet_fitbit_veteli_ajanlat_felvasarlas","timestamp":"2019. október. 29. 10:03","title":"Valami készül: megveszi a Google a Fitbitet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra a rácsok mögé kerül.","shortLead":"Egy hónapra a rácsok mögé kerül.","id":"20191029_Ket_penzvaltot_is_sokkoloval_akart_kirabolni_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837eb798-1fd6-481c-bba0-a75c7495956c","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Ket_penzvaltot_is_sokkoloval_akart_kirabolni_egy_ferfi","timestamp":"2019. október. 29. 17:29","title":"Két pénzváltót is sokkolóval akart kirabolni egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes: olyan, mintha egy űrbéli arcot látnánk a képen.","shortLead":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes...","id":"20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70613feb-cde3-49d0-9fa3-82a17f4df53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","timestamp":"2019. október. 29. 16:03","title":"Galaktikus \"arcot\" fotózott a messzi űrben a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","id":"20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5e7fd9-80d4-44a4-b662-7d02cefcc171","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","timestamp":"2019. október. 30. 08:36","title":"Kásler: Nincs pedagógushiány és véget ért a véleménydiktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4670ad17-254a-4a1e-a5ef-0f8ee3fd03a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak épp azt nem árulja el, hogy mire.","shortLead":"Csak épp azt nem árulja el, hogy mire.","id":"20191029_Jennifer_Aniston_nagyon_keszul_valamire_a_Jobaratok_sztarjaival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4670ad17-254a-4a1e-a5ef-0f8ee3fd03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e5f086-d079-40f4-b189-e5e8545e7105","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Jennifer_Aniston_nagyon_keszul_valamire_a_Jobaratok_sztarjaival","timestamp":"2019. október. 29. 09:45","title":"Jennifer Aniston nagyon készül valamire a Jóbarátok sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baráti társaság tagja súlyos sérülést okozott egy férfinak.","shortLead":"Egy baráti társaság tagja súlyos sérülést okozott egy férfinak.","id":"20191029_Gyori_verekedot_keres_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2065baf-70a7-4a45-9246-cb95fa194aed","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gyori_verekedot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. október. 29. 10:23","title":"Győri verekedőt keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik sofőr meghalt, amikor három kamion ütközött a gyáli csomóponttól nem messze.","shortLead":"Az egyik sofőr meghalt, amikor három kamion ütközött a gyáli csomóponttól nem messze.","id":"20191029_Harmas_kamionbaleset_miatt_teljes_utzar_van_az_M0as_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f511e4-a31e-4e3d-ab70-caee5ae203dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Harmas_kamionbaleset_miatt_teljes_utzar_van_az_M0as_uton","timestamp":"2019. október. 29. 14:04","title":"Hármas kamionbaleset miatt teljes útzár van az M0-s úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi visszakerült onnan.","shortLead":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi...","id":"20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30067a4f-9d0b-415e-86a6-44217cdfddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","timestamp":"2019. október. 28. 13:38","title":"Eltűnhettek Győrben a szavazólapok összesítései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]