[{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni választókerületben - jelentette az RTL híradója. ","shortLead":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni...","id":"20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf91995-b6b3-4d07-8b43-5cf583ca8428","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 27. 20:57","title":"Kőbányán bukhatja a többséget az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","shortLead":"Idén ősszel nem csak új iPhone-okkal veszi be a piacot az Apple. A gyártó egy különleges fülhallgatót is készített.","id":"20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c13a142-1507-4501-bca5-049672429814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c4a59-3a76-40b6-9131-b12858607c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. október. 28. 18:03","title":"Hivatalos az Apple új fülhallgatója, megjött az AirPods Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított” iPhone SE készüléke utódjának. Nem lesz drága a telefon, viszont sok mindent felturbóznak rajta.","shortLead":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított”...","id":"20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c276111c-e703-4941-bded-3380a26a94bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2019. október. 29. 11:03","title":"Nemcsak olcsó lesz az iPhone SE2, de még jobb antennát is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e23b7-989c-4096-a3df-e7a3523c8854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A közgazdászok és a történészek sem értenek egyet teljesen abban, hogy 1929. október 24-e és 29-e között melyik napot tekintsék a pénzügyi tragédia legsötétebb napjának, de annyi biztos: ma kilencven éve, több nap zuhanás után végképp összeomlott a New York-i tőzsde, ezzel a modern idők legnagyobb gazdasági válsága vette kezdetét. Tanultunk belőle?","shortLead":"A közgazdászok és a történészek sem értenek egyet teljesen abban, hogy 1929. október 24-e és 29-e között melyik napot...","id":"20191029_vilagvalsag_1929_1933_tozsde_krach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426e23b7-989c-4096-a3df-e7a3523c8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271bd78-d053-415a-b903-82c199ebc60e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_vilagvalsag_1929_1933_tozsde_krach","timestamp":"2019. október. 29. 11:35","title":"Kilencven éve omlott össze a világ gazdasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes posztját kaphatja meg Tüttő Kata, az MSZP-s politikus így az egyik legfajsúlyosabb területért felelhet – tudta meg a hvg.hu. Tüttő sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta értesülésünket arra hivatkozva, hogy ez még korai lenne, mert még folynak az egyeztetések. Budapest üzemeltetésének feladatkörébe valószínűleg beletartozhatnak olyan érzékeny területek, mint a főváros közlekedése, a közrendészet vagy a szemétszállítás.","shortLead":"A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes posztját kaphatja meg Tüttő Kata, az MSZP-s politikus...","id":"20191028_Alakul_Karacsony_csapata_Tutto_Kata_viheti_a_fovaros_uzemelteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14fbf78-cb30-41ef-8a30-65b93d51588d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Alakul_Karacsony_csapata_Tutto_Kata_viheti_a_fovaros_uzemelteteset","timestamp":"2019. október. 28. 13:47","title":"Alakul Karácsony csapata: Tüttő Kata viheti a főváros üzemeltetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","shortLead":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","id":"20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a9642-31ae-4eee-be16-64ee098f5a4b","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","timestamp":"2019. október. 28. 11:09","title":"Visszatérünk a vámpírmesék gyökeréhez: véres horror készül a Drakulából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fafe01-51b1-407c-ba4c-41c1a6c811c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjénél 30 százalékkal nagyobb akkumulátor-kapacitással bír a szedánként és kombiként is kapható új plugin hibrid.","shortLead":"Elődjénél 30 százalékkal nagyobb akkumulátor-kapacitással bír a szedánként és kombiként is kapható új plugin hibrid.","id":"20191028_146_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_uj_vw_passat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fafe01-51b1-407c-ba4c-41c1a6c811c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90390929-d0fa-4731-a69a-d8e4cf5177e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_146_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_uj_vw_passat","timestamp":"2019. október. 28. 07:59","title":"14,6 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos új VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyes források szerint elképzelhető, hogy az áldozatok hamis kínai útlevéllel indultak útnak.","shortLead":"Egyes források szerint elképzelhető, hogy az áldozatok hamis kínai útlevéllel indultak útnak.","id":"20191028_Egyelore_nem_bizonyitott_hogy_vietnamiak_utaztak_az_angol_halalkamionban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f438b6-146a-4997-9779-ba7eabcf209e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Egyelore_nem_bizonyitott_hogy_vietnamiak_utaztak_az_angol_halalkamionban","timestamp":"2019. október. 28. 10:18","title":"Angol halálkamion: bizonytalan az áldozatok nemzetisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]