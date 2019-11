Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","shortLead":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","id":"20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d86ce78-9910-452f-aec5-22b1442bc017","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","timestamp":"2019. november. 10. 17:12","title":"Esős, változékony idővel fordulunk be november közepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f553fea-ab70-4254-8e94-3f7cb67c811b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek című filmben négy szentendrei festő meséli el, hogy milyen volt a rendszerváltás előtt képzőművésznek lenni. A harmadik epizódból kiderül, hogyan hatott történetükre a Bizottság zenekar, Balogh István Vilmos pedig az életét megváltoztató döntéséről mesél. ","shortLead":"Az Outsiderek című filmben négy szentendrei festő meséli el, hogy milyen volt a rendszerváltás előtt képzőművésznek...","id":"201901109_Doku360_harmadikresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f553fea-ab70-4254-8e94-3f7cb67c811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeae43d-1903-4d04-85fb-d63b92d2d079","keywords":null,"link":"/360/201901109_Doku360_harmadikresz","timestamp":"2019. november. 09. 19:00","title":"Doku360: \"Megmutattam a műveim és menedékjogot adott az ENSZ\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","shortLead":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","id":"20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4bb9-c278-4656-9d3e-946f501a8734","keywords":null,"link":"/elet/20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","timestamp":"2019. november. 09. 18:48","title":"A 28 áldozatra emlékeztek, akik a Hableányon haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","shortLead":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","id":"20191108_apple_arcade_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e434938-aa68-4ff1-a6c3-cdcac365ebc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_apple_arcade_jatekok","timestamp":"2019. november. 08. 20:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül készítettek mézet egy genetikailag módosított baktérium felhasználásával.","shortLead":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül...","id":"20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f11627-18b3-4f31-906a-88332f802d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","timestamp":"2019. november. 09. 17:03","title":"Néhány egyetemista rájött, hogyan lehet mézet készíteni méhek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati...","id":"20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718acd01-f5e5-40fc-922b-7caf056a7237","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","timestamp":"2019. november. 09. 09:03","title":"Megtalálhatta a Fidesz Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül ritkán megszólaló republikánus politikus a Fox televíziónak adott hosszas interjút péntek este.","shortLead":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül...","id":"20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b42670-61ff-42c9-86ae-91ce5a96a396","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","timestamp":"2019. november. 09. 09:18","title":"Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell elmenni érte.","shortLead":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell...","id":"20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d21b1f-0129-4e70-a78e-0f2b8a7858bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","timestamp":"2019. november. 09. 06:41","title":"Ritka lehetőség: gyorsan le lehet csapni erre az über-Opelre, egy Lotus Omegára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]