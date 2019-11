Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék elemezte a helyzetet a frontországokban, és szomorú adatokat közölt.","id":"20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08000b-042b-413b-b63c-953da2a27f65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_eu_migracios_politika_europai_szamvevoszek","timestamp":"2019. november. 13. 13:48","title":"Évekig húzódó eljárások, hiábavaló kvóták – lesújtó kép az EU migrációs politikájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legkülönbözőbb módokon próbálnak megoldást találni a gyógyszer hiányára a szülők és a szakemberek.","shortLead":"A legkülönbözőbb módokon próbálnak megoldást találni a gyógyszer hiányára a szülők és a szakemberek.","id":"20191114_Kvitamin_injekcio_vedono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa7b029-adaa-4aea-abf4-ee20dc013cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Kvitamin_injekcio_vedono","timestamp":"2019. november. 14. 13:28","title":"Fel nem használt K-vitamin-injekciókat kérnek a szülőktől a védőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","shortLead":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","id":"20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cddf5-8151-4f1e-ad3f-cd045c0385ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","timestamp":"2019. november. 12. 21:03","title":"Hatalmasat villant egy meteor az amerikai égbolton, és pont felvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. 